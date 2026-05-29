Piatok29. máj 2026, meniny má Vilma, zajtra Ferdinand

Zlé správy z Tatier: Obľúbený turistický chodník zostáva kompletne ZATVORENÝ, cez leto sa tam nedostanete!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Tatranský národný park)
VYSOKÉ TATRY – Letná turistická sezóna v Tatranskom národnom parku dostáva vážnu ranu. Ak ste mali v pláne letnú túru v oblasti Belianskych Tatier, svoje plány budete musieť urýchlene prehodnotiť. Ochranári totiž vydali rázne varovanie, podľa ktorého zostáva populárna turistická trasa obojsmerne uzatvorená.

Na kritickú situáciu oficiálne upozornila Správa Tatranského národného parku na svojich sociálnych sieťach. Uzávera sa týka mimoriadne vyťaženej červeno značenej trasy v úseku Ždiar – Široké sedlo (Monkova dolina).

Ochranári a záchranári vykonali priamo v teréne dôkladnú obhliadku, ktorá potvrdila mrazivú realitu. V lokalite sa nachádza gigantický lavínový nános, ktorý úplne pochoval turistický chodník. Parametre tejto snehovej masy vyrážajú dych. Po obhliadke terénu bolopotvrdené, že v lokalite sa nachádza rozsiahly lavínový nános s odhadovanou dĺžkou 400 – 500 m, šírkou približne 50 m a hrúbkou 5 – 10 m. Pod nánosom preteká Rigeľský potok, ktorý vytvára dutiny a podmýva snehovú masu, čím vzniká riziko jej preborenia, informoval TANAP.

 
 

Turisti, ktorí boli zvyknutí touto trasou prechádzať, majú nateraz smolu. Bezpečná alternatívna obchádzka v tomto mieste neexistuje. Ochranári preto dôrazne prosia všetkých návštevníkov hôr, aby zákaz vstupu striktne rešpektovali, nehazardovali so svojimi životmi a vybrali si na letné prechádzky iné dostupné chodníky. Podľa aktuálnych odhadov sa neočakáva, že sa lavínový nános úplne roztopí počas letnej sezóny 2026.

Viac o téme: TANAPVyoké TatryMonkova dolinaRigeľský potokŽdiar – Široké sedlo
Čierny deň v Tatrách: Mladík sa nevrátil z túry, veľká pátracia akcia má tragický záver: Osudný pád
TRAGÉDIA v Nízkych Tatrách: Lesného robotníka privalil strom, zraneniam podľahol
V Tatrách prestalo platiť lavínové nebezpečenstvo: Pozor však na ľad a sneh
Tomáš Stríž ušiel hrobárovi z lopaty: Túto chybu s bežným liekom možno robíte aj vy, jemu sa takmer stala osudnou!
Tieto hollywoodske krásky po päťdesiatke vyrážajú dych
Dcéra Karola Konárika zdedila talent aj vkus: V tomto sa však s otcom sporia už dvadsať rokov
Dotácia 1,2 milióna eur pre neexistujúcu firmu: Migaľ čelí kritike za podozrivý projekt v Poprade
Zlé správy z Tatier: Obľúbený turistický chodník zostáva kompletne ZATVORENÝ, cez leto sa tam nedostanete!
Na Liptove horí les: Zasiahnutá je plocha približne 2,4 hektára
AKTUÁLNE ROZSIAHLI POŽIAR V ohni je už viac ako 2 hektáre lesa! Zasahujú desiatky hasičov
Masívna nehoda vo Virgínii: Autobus sa zrazil so šiestimi autami, hlásia obete
OTRASNÝ POHĽAD Turisti zanechali po sebe spúšť! Za jediný deň zmenili obľúbenú pláž na SMETISKO
Dánsko varuje pred Iránom: Hovorí o čoraz väčšej teroristickej hrozbe
NOVÉ ZISTENIA o obetiach na pláži v známom letovisku! Vyčíňanie sériového vraha, vyšetrovatelia šokovali verejnosť
U Adely to bolo tentoraz dosť inak! Ostrieľaná moderátorka v koncoch: Na tému sa vôbec nechytala
Dcéra Karola Konárika zdedila talent aj vkus: V tomto sa však s otcom sporia už dvadsať rokov
Najmladšia dcéra Karla Gotta Nelly Sofie oslávila 18 rokov: Z dievčatka je dospelá žena!
VIDEO Megaoslava Bagárovej dcéry za tisíce: Živé zvieratá, luxusná výzdoba a aha, kto prišiel
Ranný nápoj, ktorý nakopne imunitu aj trávenie: Stačia 3 suroviny, ktoré máte určite doma
Študent vo Švédsku zaútočil na učiteľku najsmradľavejšou rybou sveta! S TAKÝMTO trestom nerátal
Osamelosť, strach a stigma: Odborníci prehovorili o tom, čo verejnosť nevidí! Hovoria o tichom zabijakovi
Komáre sú prefíkanejšie než kedykoľvek predtým: REPELENT už nemusí fungovať
Redmi Pad 2 9.7: Tablet do batohu, ktorý zvládne tvoj deň aj večerný Netflix
Slováci vytvorili prípravok, ktorý si ženy zamilovali: Pozrite na tie výsledky!
Ženy tomu úplne prepadli: Slovenská značka zažíva obrovský boom
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!
Slovnaftu došla trpezlivosť: Drsné slová na adresu politikov kvôli údajnému dlhu!
Trumpova tvár na novej 250-dolárovej bankovke? V USA riešia plán, ktorý by prepísal históriu! (foto)
Slováci milujú euro: Najnovší prieskum ukázal nečakaný nárast podpory!

Smutné podrobnosti smrti legendárneho Lemieuxa: Podľa úradov spáchal samovraždu
Zahraničné médiá majú jasno: Jose Mourinho sa vracia na lavičku Realu Madrid
MS V HOKEJI 2026 Krutá pravda po vypadnutí: Český tréner priznal veľké obavy a vychválil Slovákov
Vzdávať sa nie je v ich DNA: Montreal verí v ďalší zázrak, tréner dal Slafkovskému a spol. silný odkaz
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
Generácia Z mení pravidlá práce. Starší kolegovia tomu často nerozumejú a vzniká tichý konflikt na pracoviskách
Prečo ľudia odchádzajú z práce aj kvôli osvetleniu či hluku: Skrytí zabijaci produktivity
Končíte školu? Sociálna a zdravotná poisťovňa radia absolventom, čo (ne)musia riešiť
Hľadáte si prácu od rána do večera? Pozor na nový fenomén „doomjobbing“
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Šťavnaté jogurtové kuracie prsia - rýchly fit obed bez námahy
Ako rýchlo očistiť cesnak bez lepkavých prstov
NASA zachytila v atmosfére Marsu jav, ktorý tam vedci nikdy predtým nevideli. Zwan Wolfov efekt ukázal, ako Slnko stláča červenú planétu
Vedci vytvorili takmer neviditeľné solárne články. Okná, autá aj okuliare by mohli vyrábať elektrinu bez toho, aby si si to všimol
Ukrajina posiela na front tisíce bojových robotov. Už zostreľujú aj drony
FBI varuje pred novou taktikou hackerov. Nepotrebujú prelomiť ochranu, do firmy ich môže pustiť samotný zamestnanec
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Stavali na etapy, no nakoniec majú krásne bývanie. Rodina vo Veľkom Orvišti si užíva modernú pohodu vidieka
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť

Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
5 viet, ktoré emocionálne vyspelí muži nikdy nepovedia žene, ktorú milujú: Zistite koho máte po svojom boku
