Zlé správy z Tatier: Obľúbený turistický chodník zostáva kompletne ZATVORENÝ, cez leto sa tam nedostanete!

VYSOKÉ TATRY – Letná turistická sezóna v Tatranskom národnom parku dostáva vážnu ranu. Ak ste mali v pláne letnú túru v oblasti Belianskych Tatier, svoje plány budete musieť urýchlene prehodnotiť. Ochranári totiž vydali rázne varovanie, podľa ktorého zostáva populárna turistická trasa obojsmerne uzatvorená.
Na kritickú situáciu oficiálne upozornila Správa Tatranského národného parku na svojich sociálnych sieťach. Uzávera sa týka mimoriadne vyťaženej červeno značenej trasy v úseku Ždiar – Široké sedlo (Monkova dolina).
Ochranári a záchranári vykonali priamo v teréne dôkladnú obhliadku, ktorá potvrdila mrazivú realitu. V lokalite sa nachádza gigantický lavínový nános, ktorý úplne pochoval turistický chodník. Parametre tejto snehovej masy vyrážajú dych. „Po obhliadke terénu bolopotvrdené, že v lokalite sa nachádza rozsiahly lavínový nános s odhadovanou dĺžkou 400 – 500 m, šírkou približne 50 m a hrúbkou 5 – 10 m. Pod nánosom preteká Rigeľský potok, ktorý vytvára dutiny a podmýva snehovú masu, čím vzniká riziko jej preborenia,“ informoval TANAP.
Turisti, ktorí boli zvyknutí touto trasou prechádzať, majú nateraz smolu. Bezpečná alternatívna obchádzka v tomto mieste neexistuje. Ochranári preto dôrazne prosia všetkých návštevníkov hôr, aby zákaz vstupu striktne rešpektovali, nehazardovali so svojimi životmi a vybrali si na letné prechádzky iné dostupné chodníky. Podľa aktuálnych odhadov sa neočakáva, že sa lavínový nános úplne roztopí počas letnej sezóny 2026.