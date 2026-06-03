Obrovská tragédia v Španielsku: Pri zrážke minibusu s cisternovým vozidlom zomreli piati policajti

(Zdroj: X/@NavarraTV)
MADRID - Päť policajtov zahynulo pri zrážke ich minibusu s cisternovým vozidlom neďaleko mesta Elgoibar v španielskom Baskicku, oznámili v stredu úrady. Informuje o tom agentúra DPA.
Obete boli príslušníkmi policajného zboru v provincii Navarra hraničiacej s Baskickom. Piati policajti zomreli na mieste nehody, zraneného vodiča cisternového vozidla previezli do nemocnice. Príčina zrážky nebola bezprostredne známa.
Diaľnica AP-8 bola po nehode uzavretá v oboch smeroch a presmerovaná cez diaľnicu AP-1. Okolnosti zrážky začala vyšetrovať baskická polícia.