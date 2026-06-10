Gréci bojujú s rozsiahlymi POŽIARMI, polícia už zatkla podozrivého: TAKTO sa mu podarilo založiť oheň!

LOUTRAKI/FANARAKI/SOLÚN – Európa sa aj toto leto musí pripraviť na vlny extrémnych horúčav. V Grécku je situácia kritická už teraz. Lesné požiare ničia ekosystém. Spočiatku boli názory, že za tým stojí teplé a suché počasie. Napokon to všetko bolo cielené. Polícia už zadržala vinníka.
Začiatkom tohto týždňa v pondelok 8. júna, vypukol v borovicovom lese neďaleko Loutraki v južnom Grécku obrovský požiar. Hasičské jednotky museli požiadať aj o podporu zo vzduchu. Informuje o tom Ekathimerini.
Požiar sa dlho nedarilo uhasiť. Prvé dobré správy prišli až počas neskorých večerných hodín, keď hasiči dostali situáciu pod kontrolu. Spočiatku sa predpokladalo, že za vznikom požiaru je suché a teplé počasie, ktoré zasiahlo pobrežie Grécka. Boli to ale mylné predpoklady.
Iskry počas kosenia
Polícia počas vyšetrovania zadržala francúzskeho príslušníka (70) a obvinila ho z neúmyselného založenia ohňa, z ktorého mal vzniknúť veľký požiar.
Elektrická kosačka, ktorú používal na vysokú trávu, údajne narazila na kameň a od následných iskier sa chytili neďaleké vyschnuté kríky.
S plameňmi toho dňa bojovalo viac ako 100 hasičov, ktorí boli vyslaní na 30 vozidlách, ale pripojili sa aj dobrovoľníci. Zo vzduchu mali podporu v podobe troch lietadiel a piatich helikoptér, ktoré zhadzovali na plamene vodu. V doterajšom priebehu neboli hlásené žiadne škody na majetku. V oblasti nefúkal ani silný vietor.
Požiare aj v iných častiach Grécka
V ten istý deň muselo 20 hasičov zasahovať aj neďaleko Solúna pri Kato Scholari v severnej časti krajiny. Hasičský zbor oznámil, že v priebehu uplynulého víkendu dostal hlásenia o 64 požiaroch naprieč celou krajinou. "Väčšina z nich vznikla z nedbanlivosti. Záchranné zložky takmer všetky uhasili skôr, ako mohli plamene ohrozovať blízke obývané oblasti," uviedol grécky hasičský zbor v Aténach.