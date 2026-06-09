Jeden ohorok môže zničiť celý byt: Hasiči varujú pred fajčiarmi

BRATISLAVA - Neopatrné zaobchádzanie s cigaretami patrí medzi časté príčiny požiarov na balkónoch bytoviek. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Dva bytové požiare opäť pripomenuli, že aj zdanlivo neškodný cigaretový ohorok môže spôsobiť vážne škody. Takéto udalosti nie sú výnimočné. Stačí malá chvíľa nepozornosti a môžu vzniknúť obrovské materiálne škody, poškodenie bytov či spoločných priestorov, ale aj ohrozenie zdravia a životov obyvateľov,“ uviedol HaZZ.
Cigaretové ohorky je potrebné vždy dôkladne uhasiť, tvrdia hasiči. Odporúčajú tiež používanie nehorľavých popolníkov určených na bezpečné odkladanie ohorkov. „Nikdy nevyhadzujte ohorky z balkóna alebo z okna. Nenechávajte tlejúce ohorky v plastových nádobách, kvetináčoch či medzi horľavými odpadmi,“ priblížil HaZZ.
Na balkónoch podľa hasičov netreba ukladať veľké množstvo horľavých materiálov, ako sú kartóny, textílie či drevo. Ľuďom radia, aby sa pred odchodom z bytu vždy uistili, že cigareta je úplne uhasená. „Pamätajte, že jeden nedostatočne uhasený ohorok môže ohroziť nielen vás či váš majetok, ale aj zdravie a životy vašich susedov,“ dodal HaZZ.