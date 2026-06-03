Dramatická noc v Nemecku: Muž postrelil policajta a zabarikádoval sa s deťmi, neskôr sa vzdal

Muž, ktorý postrelil policajta sa zabarikádoval v byte (Zdroj: X/finnhartmann05)
BERLÍN - Muž v západonemeckom Dortmunde v utorok večer postrelil policajta a potom sa zabarikádoval so svojimi deťmi v byte, dnes nad ránom sa vzdal. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že okolnosti incidentu zostávajú nejasné. Zranenie policajta je ľahké, pred vážnejšími zraneniami ho uchránila nepriestrelná vesta.
Kvôli napätej situácii boli na mieste vyjednávači aj príslušníci špeciálnych jednotiek. Vyjednávačom sa nakoniec podarilo s 51-ročným mužom nadviazať kontakt, následne sa vzdal. Jeho tri deti, ktoré médiá označovali ako možných rukojemníkov, sú v poriadku.