Speleológovia ho vylúčili, napriek tomu šéfoval jaskyniam: Riaditeľ Správy slovenských jaskýň po mesiaci odstúpil

BRATISLAVA - Riaditeľ štátnej správy jaskýň na Slovensku (SSJ) Branislav Šmída po zhruba mesiaci v tejto funkcii rezignoval. S odvolaním sa na vyjadrenie Štátnej ochrany prírody (SOP), do ktorej SSJ patria, o tom dnes informovali slovenské médiá. Portál Denník N po nástupe Šmídy do čela SSJ napísal, že v roku 2014 ho zo svojich radov vylúčila Slovenská speleologická spoločnosť hlavne z dôvodu, že vedome ohrozil životy dvoch českých jaskyniarov.
"Napriek svojmu presvedčeniu o správnosti a odbornosti vykonávanej práce sa rozhodol uprednostniť záujmy inštitúcie a ochrany jej mena," napísala SOP k odstúpeniu šéfa správy jaskýň. Dodala, že Šmída zohľadnil aj sériu "medializovaných útokov a verejných kontroverzií, ktoré v poslednom období sprevádzali jeho pôsobenie".
Denník N predtým napísal, že Šmída v roku 2013 zobral dvom českým speleológom batohy s oblečením, jedlom, dokladmi či platobnými kartami. Neskôr priznal, že ich ukryl v Jaskyni mesačného tieňa vo Vysokých Tatrách, ktorú uvedená dvojica mapovala a z podzemia nevychádzala tri dni. Svoj čin Šmída zdôvodnil tým, že nedal súhlas na návštevu uvedenej jaskyne, na ktorej objavení sa sám podieľal. Denník N vtedy tiež uviedol, že proti Šmídovi je vedených deväť exekučných konaní.