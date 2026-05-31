Nová pomoc pri DEPRESII? Japonsko skúša unikátnu terapiu, mnohých prekvapí

TOKIO - Francesco Panto strávil detstvo a dospievanie na Sicílii, ale vzor muža, akým sa chcel stať, našiel v postavách japonských komiksov manga. Dospel, stal sa z neho psychiater a teraz žije v Japonsku, kde sa snaží presadiť terapiu založenú na myšlienke, že animované seriály anime či manga môžu pomôcť mladým ľuďom s psychickými ťažkosťami, napísala agentúra AFP.
Panto viedol niekoľko štúdií, v ktorých sa snažil nájsť odpoveď na otázku: Dá sa anime využiť ako terapeutická metóda v oblasti duševného zdravia, najmä u osôb, ktoré ťažko vedia požiadať o pomoc? "Mne osobne manga a anime veľmi pomohli. Boli to dôležité nástroje emocionálnej podpory, "povedal. Na talianskom ostrove Sicília, kde vyrastal, "panovali veľmi silné stereotypy ohľadom pohlavia alebo sebavyjadrenia. Ale v 12 či 13 rokoch som začal hrať hru Final Fantasy a mužské postavy v nej vo mne nesmierne rezonovali. Boli tak mužské a super, ale svojím vlastným spôsobom", dodal.
Tento rok v marci dokončil šesťmesačnú pilotnú štúdiu o "poradenstve založenom na anime postavách", ktorú vykonával na univerzite v japonskej Jokohame. Jeho tím pracoval s 20 mladými ľuďmi vo veku 18 až 29 rokov, ktorí vykazovali príznaky depresie, a ponúkol im online psychologickú podporu vedenú odborníkom v nezvyčajnej podobe: Expert sa na obrazovke objavoval ako anime avatar s upraveným hlasom.
Tento filter môže ľuďom pomôcť rozpoznať ich problémy a upokojiť ich, domnieva sa psychiater, ktorý dúfa, že výsledky štúdie to potvrdí. Pre účely jeho výskumu bolo špeciálne vytvorených šesť rôznych postáv, vrátane "princovskej" s plášťom, ktorá disponuje dobrou emočnou inteligenciou, alebo inej postavy, ktorá má podľa psychiatra "materskú energiu, je stabilná a dôveryhodná... a má útočnú pušku v ruke."
Každá z nich vychádza z konkrétneho archetypu komiksu manga, z ktorých si účastníci môžu vybrať. "Snažil som sa každej postave vdýchnuť špecifickú psychickú obťažnosť. Napríklad jedna z postáv, Kurotó Nagi, trpí bipolárnou poruchou, "vysvetľuje psychiater. Ostatní sa stretávajú s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD), úzkostnými problémami alebo majú ťažkosti spojené s konzumáciou alkoholu. Ale ide tiež o to, aby títo avatári boli zábavní, zdôraznil Francisco Panto.
Dvadsaťštyriročný muž, ktorý bol jedným z účastníkov Pantovej štúdie, povedal, že ho k účasti prilákal popis jednej z postáv "hľadajúcej skutočnú silu". "Mal som pocit, že by mi to mohlo pomôcť pri riešení mojich vlastných problémov," dodal tento fanúšik anime a vývojár počítačových hier, ktorého meno nemožno v súlade s pravidlami štúdie uviesť. Cieľom prvej fázy štúdie, v ktorej sa sledovala srdcová frekvencia a spánok účastníkov, je predovšetkým overiť uskutočniteľnosť liečby pomocou anime a zistiť, či tento typ liečby môže zmierniť príznaky depresie.
Projekt je súčasťou mnohých iniciatív zameraných na riešenie problémov duševného zdravia v Japonsku. Medzi ne patrí najmä "ikizurasa"; existenciálna úzkosť pociťovaná ľuďmi, pre ktorých je "ťažké žiť, ťažké prežiť v spoločnosti", vysvetľuje asistentka Mio Išiiová, ktorá sa na projekte podieľa. "Je veľa mladých ľudí, ktorí nemôžu chodiť do školy ani pokračovať v práci. Naším cieľom je preto ponúknuť im nové možnosti, ako svoje ťažkosti prekonať, "hovorí. A je to potrebné o to viac, že požiadať o psychologickú pomoc je v Japonsku stále značne stigmatizovanou záležitosťou, dodala Išiiová.
Podľa údajov Svetového ekonomického fóra využíva psychologickú pomoc iba šesť percent Japoncov. V Európe alebo v Spojených štátoch je tento podiel oveľa vyšší. Jesús Maya, špecialista na rodinnú terapiu na Univerzite v Seville, ktorý sa na štúdii nepodieľal, považuje anime za "naozaj užitočné". "Môže to uľahčiť vyjadrovanie emócií pri komunikácii medzi pacientom a terapeutom," súdi.
Dvadsaťštyriročný účastník štúdie tvrdí, že "pocítil chuť žiť, keď videl postavy plné života, ktoré tvrdo pracujú na splnení svojich snov", aj keď o samotnej štúdii nemôže hovoriť, aby dodržal protokol. Mio Išiiová dúfa, že táto terapia pomôže širokej verejnosti po celom svete a najmä tým, ktorí majú ťažkosti požiadať o pomoc napriek svojim problémom s duševným zdravím. Pretože "anime alebo nové technológie môžu tieto ťažkosti zmierniť", tvrdí Išiiová.