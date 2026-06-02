Rodinná tragédia v USA: Strelec zabil šesť príbuzných a potom spáchal samovraždu

WASHINGTON - Úrady v americkom štáte Iowa vyšetrujú streľbu, pri ktorej zahynulo šesť ľudí. Miestne úrady sa domnievajú, že obete pripravil o život ich príbuzný, ktorý v pondelok po strete s políciou spáchal samovraždu. Informuje o tom agentúra AP.
Polícia bola v pondelok privolaná do domu v meste Muscatine, kde našla štyroch ľudí so smrteľnými strelnými poraneniami, uviedol miestny policajný náčelník Anthony Kies na tlačovej konferencii. Policajti neskôr vypátrali v meste podozrivého 52-ročného Ryana Willisa McFarlanda, ktorý si vzal život počas rozhovoru s políciou, povedal Kies.
Podľa policajného náčelníka našli úrady neskôr v iných častiach mesta dvoch zastrelených mužov, ktorí boli zrejme takisto príbuznými McFarlanda. Doposiaľ sa nezverejnili mená obetí ani žiadne ďalšie podrobnosti. Vyšetrovanie streľby pokračuje a polícia skúma miesta činu a vypočúva svedkov. Kies už ale potvrdil, že McFarland mal záznam v registri trestov, dodáva AP.