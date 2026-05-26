Kanadský premiér telefonoval s izraelským prezidentom: Odsúdil zaobchádzanie Izraela s aktivistami

Mark Carney
Mark Carney (Zdroj: SITA/Jacques Boissinot/The Canadian Press via AP)
TASR

OTTAWA - Kanadský premiér Mark Carney v pondelkovom telefonáte s izraelským prezidentom Jicchakom Herzogom odsúdil „otrasné zaobchádzanie“ s aktivistami propalestínskej iniciatívy Global Sumud Flotilla. Situáciu v Pásme Gazy označil za katastrofickú. Informuje správa agentúr AFP a Reuters.

„Premiér zopakoval, že otrasné zaobchádzanie s civilistami vrátane kanadských občanov na palube flotily smerujúcej do Gazy je neprijateľné a vyzval na nezávislé vyšetrovanie,“ uviedla vo vyhlásení kancelária Carneyho. Minulý týždeň vyvolal izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir pobúrenie videom z prístavu Ašdod, na ktorom zajatí aktivisti kľačia na zemi s rukami zviazanými za chrbtom. Krajne pravicový politik medzi nimi prechádza s izraelskou vlajkou a vysmieva sa im.

Aktivisti boli podľa organizátorov vystavení násiliu

Medzi aktivistami, ktorých izraelské námorníctvo zajalo v medzinárodných vodách, bolo aj 12 Kanaďanov. Jednou z nich je aj Safa Chebbiová, ktorá pre AFP povedala, že skupina bola „pod neustálou hrozbou“. Aktivisti boli podľa organizátorov vystavení násiliu, pričom niektorých následne hospitalizovali a najmenej 15 aktivistov hlási sexuálne útoky vrátane znásilnenia. Izrael tieto obvinenia odmieta.

Kanada minulý týždeň oznámila, že si pre tento incident predvolala izraelského veľvyslanca. Rovnaký krok urobilo aj viacero európskych krajín. Francúzsko od soboty zakázalo Ben Gvirovi vstup na svoje územie a francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot vyzval Európsku úniu, aby na izraelského ministra uvalila sankcie. Ben Gvira kritizovali aj v Izraeli, pričom nesúhlas s jeho konaním vyjadril aj premiér Benjamin Netanjahu.

Nesúhlas Kanady s nelegálnym rozširovaním izraelských osád

Carney podľa vyhlásenia svojej kancelárie taktiež zopakoval nesúhlas Kanady s nelegálnym rozširovaním izraelských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu a násilím voči palestínskym civilistom. Kanadská ministerka zahraničných vecí Anita Anandová v pondelok rokovala so svojím izraelským náprotivkom Gideonom Saarom a povedala mu, že Ottawa poskytne Izraelu dôkazy o zlom zaobchádzaní s kanadskými občanmi z propalestínskej flotily.

„Poukázala som na to, že odopieranie prístupu ku konzulárnym službám kanadským občanom v čase, keď boli zajatí, porušuje Viedenský dohovor a už nikdy sa to nesmie zopakovať,“ uviedla Anandová na sieti X. Saar podľa svojho príspevku na X v rozhovore so šéfkou kanadskej diplomacie zdôraznil „hroznú antisemitskú vlnu v Kanade - v priemere 19 incidentov za deň“. Kanadská vláda musí prijať kroky proti antisemitskému podnecovaniu a útokom, tvrdí.

Slovenská modelka si nastavila hranice: Na mólo v spodnej bielizni už nevyjde... Prekvapivý dôvod!
SND uvedie premiéru komickej opery Milana Dubovského Traja kohúti
Dirigent Lukáš Kunst k premiére komickej opery Milana Dubovského Traja kohúti: Je to obrovský záväzok
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
Kopec Slovákov cestuje za prácou: Mnohí netušia, že majú nárok na TENTO príspevok, suma, z ktorej vám padne sánka!
Požiar v Senci: Hasiči v noci zachraňovali opustený dom, škoda dosiahla 1000 eur
Návrat do Austrálie zo Sýrie: Vrátia sa ženy a deti spojené s Islamským štátom
Severná Kórea vypálila neidentifikovaný projektil do Žltého mora
Snaha o osamostatnenie Alberty: Kanadský premiér Carney to prirovnal k brexitu
Netanjahu nariadil ešte viac zintenzívniť útoky! Hizballáh tvrdí, že zaútočil na ciele v Izraeli
Nešťastie v kráľovskej rodine: Hlásia smutné správy!
Slovenský moderátor otvoril 13. komnatu: Mama aj otec alkoholici... Zomreli príliš mladí!
Slovenská modelka si nastavila hranice: Na mólo v spodnej bielizni už nevyjde... Prekvapivý dôvod!
Zounar sa narodil s postihnutím: Keď ho otec zbadal, na 4 dni zmizol! Herca na dno zrazil až alkohol a dlhy
Priveľa lásky môže zničiť vzťah! Nový prieskum odhalil ŠOKUJÚCU pravdu
Nenápadná chyba pri pití: TAKTO sa môžete nakaziť nebezpečným vírusom!
Čo robia Nepálci inak: Tajomstvá zdravia, ktoré fungujú
V slovenskej obci rastie skleník budúcnosti za 1,2 milióna! Študenti dostanú technológie, aké nemajú ani farmy
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
Nový beauty trend dorazil aj na Slovensko: Ako na krásne hnedé telo aj bez opaľovania?
Kto môže za zbedačovanie slovenskej ekonomiky? Slováci v tom majú jasno, prstom ukazujú na našich politikov! (prieskum)
Štát chce opäť pritvrdiť: Skončí sa zarábanie na deťoch? Pozrite si bizarné prípady „vyciciavania systému"!
Štvrtý blok Mochoviec len krok od spustenia: Od ÚJD získali elektrárne dôležité rozhodnutie!
Bočné príjmy v roku 2026: Kedy ich treba zdaňovať? Pozor na prísne pravidlá! (poradňa)
VIDEO Séria Caroliny s Montrealom je stále dramatickejšia: Ďalší tesný zápas rozhodlo až predĺženie
MS V HOKEJI 2026 Boj o štvrťfinále aj o výhodné druhé miesto: Slovensko čaká zápas o všetko
MS V HOKEJI 2026 Zo slovenskej šatne unikli citlivé informácie: Vedenie sa rozhodlo pre rázny krok
MS V HOKEJI 2026 Pomoc od Česka neprišla: Nečakaná výhra Nórska poslala Slovákov do boja o všetko
Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
Projektové firmy očakávajú po stagnácii oživenie prác s ich miernym rastom
Voňavé remeslo s kráľovským platom: Hľadáte si prácu ako pekár? Tieto inzeráty ponúkajú viac ako 1500 EUR!
Koľko dní dovolenky človek skutočne potrebuje? Vedci majú jasno a mnohých odpoveď prekvapí
Z domu alebo kancelárie? Nové dáta ukazujú tvrdú pravdu o tom, kde ľudia naozaj pracujú efektívnejšie
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Zbierka 23 najlepších kokosových zákuskov, z ktorých si určite vyberiete ten najlepší
Keď deti odmietajú zeleninu: Ako spraviť jedlo, ktoré nie je trest
Mäkké domáce hotdogové rožky, ktoré chutia lepšie než z obchodu!
Blízky východ sa mení pred očami: Araby tlačia Trumpa k mieru a rodí sa nové „moslimské NATO"
Liek na srdce, ktorý po infarkte užívajú milióny ľudí, nemusí pomáhať každému. Nová štúdia naznačuje, že niektorým pacientom môže skôr uškodiť
Vedci našli v mozgu proteín, ktorý môže brzdiť starnutie. Keď ho v experimente utlmili, telo začalo vykazovať znaky vyššieho veku
Červie diery možno vôbec nie sú tunely cez vesmír. Nový výklad Einsteinovej myšlienky ukazuje na niečo ešte zvláštnejšie
Máte staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich využiť v domácnosti, ktoré by ste mali zvážiť
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Z „hot chick" éry do úplne novej životnej kapitoly: Najsledovanejšia Slovenka Veronika Rajek porodila dievčatko
Z „hot chick" éry do úplne novej životnej kapitoly: Najsledovanejšia Slovenka Veronika Rajek porodila dievčatko
MIMORIADNE USA opäť bombardovali Irán: Má ísť o sebaobranné útoky
Kopec Slovákov cestuje za prácou: Mnohí netušia, že majú nárok na TENTO príspevok, suma, z ktorej vám padne sánka!
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj otvorene: V rokovaniach s USA došlo len k malému pokroku
Šokujúci obrat v Kremli: Putinovi sa kráti čas! Už sa nehovorí o výhre nad Ukrajinou

