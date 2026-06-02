Florida žaluje OpenAI: Firma vraj zatajila riziká ChatGPT pre mladistvých

WASHINGTON - Americký štát Florida podal žalobu na spoločnosť OpenAI a jej generálneho riaditeľa Sama Altmana. Ich chatbota ChatGPT viní z ohrozenia mladistvých používateľov tým, že ich robí závislými a nabáda ich k škodlivému správaniu. Informujú o tom agentúry AP a AFP.
„Dnes vám oznamujeme, že sme nedávno podali rozsiahlu civilnú žalobu proti Samovi Altmanovi a ChatGPT za ohrozenie našich detí a klamanie rodičov, aby verili, že táto aplikácia je bezpečná na používanie - čo zjavne nie je,“ vyhlásil v pondelok generálny prokurátor Floridy James Uthmeier.
Obvinenia z klamania
„Ľudia sa zraňujú, rodičia sú klamaní a musia za to platiť. Vieme, že ChatGPT môže byť návykový. Mimikuje empatiu a ľudské vlastnosti, aby oklamal používateľov a prinútil ich poskytnúť mu viac informácií,“ povedal Uthmeier.
Generálny prokurátor sa v žalobe odvoláva na nedávnu štúdiu od Drexel University, podľa ktorej tínedžeri pri používaní konkurenčného chatbota Character.AI zažívali stratu spánku, zhoršenie známok a zníženú sociálnu interakciu.
Chýbajúca ochrana detí
Uthmeier viní firmu OpenAI z toho, že nezaviedla prísnejšie pravidlá na overovanie veku používateľov. V žalobe sa uvádza, že „napriek tomu, že je verejne známe, že ChatGPT používajú maloletí vrátane predadolescentov, obžalovaní nepodnikli kroky, aby im v používaní ChatGPT zabránili“.
Bezpečnostné opatrenia
Spoločnosť OpenAI v januári zaviedla systém, ktorý odhaduje vek používateľa a pokiaľ zistí, že ide o mladistvú osobu, uplatňuje dodatočné bezpečnostné opatrenia. Používanie ChatGPT je zakázané pre deti do 13 rokov a pre tínedžerov medzi 13. a 17. rokom života vyžaduje súhlas rodičov.
Florida žiada od spoločnosti silnejšie systémy ochrany maloletých používateľov a odškodné 10.000 dolárov za ich porušenie. „Veríme, že OpenAI a jeho ChatGPT a Sam Altman osobne sú zodpovední,“ uviedol Uthmeier s tým, že pozýva ďalšie americké štáty, aby sa k žalobe pridali.