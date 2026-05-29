Bratislavu ovládnu zberateľské poklady: Do Incheby prídu rarity za 150-tisíc eur aj nové 0 Euro suveníry

Do Bratislavy prídu výnimočné exponáty, ktoré sa bežne ukrývajú v súkromných zbierkach a trezoroch. Bratislavské zberateľské dni sa 5. a 6. júna vracajú do Incheby vo veľkom štýle a organizátori hovoria o jednom z najsilnejších ročníkov v histórii podujatia.
Návštevníkov čakajú vzácne mince, úplne nové motívy 0 Euro suvenírov, unikátne olympijské zbierky, autogramiády športových legiend aj veľká súťaž o exkluzívne športové a zberateľské ceny.
Najväčšia medzinárodná zberateľská výstava na Slovensku prinesie viac ako 130 vystavovateľov z 22 krajín sveta. Pod jednou strechou sa predstavia mince, známky, bankovky, medaily, odznaky, historické dokumenty, grafiky, staré knihy, minerály, šperky, pohľadnice aj investičné kúsky, ktoré verejnosť len zriedka vidí na jednom mieste.
0 Euro suveníry, po ktorých bude obrovský dopyt
Jedným z najväčších magnetov veľtrhu budú úplne nové motívy populárnych 0 Euro suvenírov, ktoré budú dostupné exkluzívne iba počas Bratislavských zberateľských dní.
Zberatelia sa môžu tešiť na legendu slovenského krasokorčuľovania Ondreja Nepelu a ikonického Schöne Náciho — symbol starej Bratislavy.
Olympijské legendy, futbalové hviezdy aj veľká súťaž o exkluzívne ceny
Po prvýkrát sa na Bratislavských zberateľských dňoch predstaví Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov s unikátnymi olympijskými zbierkami, fakľami, odznakmi či oblečením z posledných zimných olympijských hier Milano Cortina.
Súčasťou programu budú aj autogramiády športových legiend. Návštevníci sa budú môcť v piatok 5. júna od 12:00 do 13:00 stretnúť s olympijským víťazom Milošom Mečířom, džudistom Jozefom Krnáčom aj futbalovými legendami z majstrovstiev Európy 1976 v Belehrade — Jozefom a Jánom Čapkovičovcami a Jánom Pivarníkom.
Každý návštevník so vstupenkou sa môže zapojiť do veľkej súťaže o športové a zberateľské rarity. Hrá sa o vlastnoručne podpísanú zberateľskú bankovku Usaina Bolta, podpísanú zberateľskú kartu Mateja Beňuša s olympijskou medailou Paríž 2024 či exkluzívnu sadu odznakov futbalových federácií Európy.
Minca za 150-tisíc eur aj vzácne rarity z celej Európy
Jedným z najväčších lákadiel veľtrhu bude výnimočný 5-dukát cisára Mateja II. z pražskej mincovne s odhadovanou hodnotou približne 150 000 eur. Ide o mimoriadne vzácnu razbu, ktorá sa na verejnosti objavuje len výnimočne.
Návštevníci uvidia aj vzácny päťdukát mesta Regensburg s titulom Jozefa II., antický statér Filipa II. Macedónskeho či aureus cisára Antonina Pia.
Filatelistov zaujmú unikátne známky zo starotalianskych štátov vrátane legendárnej trojlírovky.
Milovníkov numizmatiky poteší aj stretnutie s popredným medailérom Miroslavom Hricom v stánku Českej mincovne, kde bude podpisovať novú variantu investičnej mince Orol.
Moderné technológie aj odborné poradenstvo
Bratislavské zberateľské dni tento rok prinesú aj moderné technológie a odborné know-how pre zberateľov.
V stánku Demján & Držík si návštevníci budú môcť nechať vytvoriť detailné interaktívne fotografie mincí a medailí pomocou RTI technológie, ktorá umožní skúmať reliéf, patinu či detaily razby úplne novým spôsobom.
Portál www.postoveznamky.sk prinesie odborné konzultácie a poradenstvo v oblasti poštových známok a filatelie.
Záujemcovia budú môcť bezplatne konzultovať svoje zbierky s odborníkmi zo Slovenskej numizmatickej spoločnosti aj expertmi Puncového úradu SR.
Bratislavské zberateľské dni sa uskutočnia 5. a 6. júna v Incheba Expo Bratislava. V piatok bude veľtrh otvorený od 10:00 do 18:00, v sobotu od 10:00 do 16:00.
Vstupenky sú v predaji v sieti Predpredaj.sk.
Mediálnymi a odbornými partnermi podujatia sú: zoznam.sk, pravda.sk, Puncový úrad SR, Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Bratislava, Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov, postoveznamky.sk a finreport.sk.
