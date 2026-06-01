Desivá pomsta manžela: Žena ho chce opustiť! Tak zbúral dom, boli v ňom deti

Muž s bagrom začal demolovať spoločný dom.
Muž s bagrom začal demolovať spoločný dom.
HARRISBURG - Rodinná hádka v americkej Pensylvánii sa zmenila na dramatický incident. Muž po oznámení konca manželstva nasadol do bagra a začal ničiť dom, v ktorom sa ešte nachádzali jeho najbližší.

To, čo sa začalo ako manželský konflikt, skončilo zásahom polície, zničenou časťou rodinného domu a viacerými obvineniami. V americkom štáte Pensylvánia čelí 48-ročný muž vážnym problémom po tom, ako mal počas výbuchu hnevu použiť bager na demoláciu spoločného obydlia.

Podľa miestnych médií sa incident odohral v okrese Butler County.

Oznámila mu koniec manželstva

Podľa informácií, ktoré zverejnila televízia CBS News, predchádzala celej udalosti hádka medzi manželmi. Žena mala svojmu manželovi Ericovi Pierwszovi oznámiť, že ich vzťah považuje za definitívne ukončený.

Jeho reakcia mala byť okamžitá a šokujúca.

„Ak je naozaj koniec, zbúram tento dom,“ mal podľa vyšetrovateľov povedať svojej manželke.

Krátko nato sa mal presunúť k bagru a začať demolovať zadnú časť rodinného domu.

V dome zostala manželka aj dcéry

Najvážnejším momentom celého prípadu je skutočnosť, že v čase demolácie sa vo vnútri budovy stále nachádzala jeho manželka a dve dcéry.

Počas tiesňového telefonátu na linku pomoci bolo podľa vyšetrovacích materiálov počuť zvuk bagra, ktorý ničil steny domu.

Zasahujúce zložky následne zistili, že poškodenie budovy je natoľko rozsiahle, že mohlo narušiť statiku celej stavby.

Vyšetrovatelia preto nevylučujú, že dom môže byť po incidente neobývateľný.

Po útoku odišiel preč

Podľa polície sa muž po demolácii na krátky čas vrátil do domu, vzal si športovú tašku a odišiel do mesta.

Neskôr ho vypátrali a zadržali policajti.

Prokuratúra ho obvinila z viacerých trestných činov vrátane vytvorenia nebezpečnej situácie ohrozujúcej životy, nedbanlivostného ohrozenia a výtržníctva.

Prvé súdne pojednávanie je naplánované na 9. júna.

Manželka žiada ochranu

Súdne dokumenty zároveň ukazujú, že žena po incidente požiadala o ochranu pred domácim násilím.

Prípad šokoval aj miestnych obyvateľov. Susedia, ktorí poskytli vyjadrenia televízii KDKA-TV, priznali, že si len ťažko dokážu vysvetliť, ako sa rodinný spor mohol v priebehu krátkeho času zmeniť na taký extrémny čin.

Podľa nich nič nenasvedčovalo tomu, že by sa situácia mohla skončiť zničením domu a zásahom polície.

Celý prípad teraz vyšetrujú americké úrady a o ďalšom osude obvineného rozhodne súd.

