Dni stresu po príjmačkách na stredné školy: Systém ePrihlášok má problémy, minister si ho však pochvaľuje

BRATISLAVA - Systém elektronických prihlášok priniesol očakávané ovocie. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Potvrdil, že systém ePrihlášky bol v pondelok preťažený a mal technické problémy, ktoré budú podľa jeho slov zauditované. Zároveň podotkol, že rozhodnutia o prijatí žiakov, ako aj vývesky sa realizujú podľa harmonogramu od 1. do 5. júna a už v prvý deň bolo zverejnených strednými školami (SŠ) viac ako 60 percent odborov.
„Systém ePrihlášky využilo viac ako 130.000 rodičov a ide o najväčší krok k transparentnosti prijímacieho konania za posledné roky. Vyhodnocovací automat prvýkrát odstránil potrebu potvrdzovania nástupu na školu, výrazne obmedzil blokovanie miest a zabezpečil ich okamžité uvoľňovanie pre ďalších uchádzačov,“ uviedli z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva v reakcii na pondelkovú kritiku opozície systému.
Prvé výsledky podľa ministerstva jasne potvrdzujú, že nový systém funguje. „Až 80 percent prijatých žiakov bolo prijatých na školu svojej prvej voľby. Viac ako 10.600 uchádzačov získalo miesto, na ktoré by sa bez centrálneho spracovania nedostalo, a viac ako 35.000 žiakov bolo optimalizovaných podľa svojich preferencií,“ priblížili.
Podotkli, že od začiatku platí, že automat nerozhoduje namiesto škôl ani rodičov. Školy určujú kritériá a poradie uchádzačov, rodičia určujú poradie škôl. Automat len zabezpečuje férové a transparentné priradenie bez blokovania miest. Ministerstvo opätovne vyzvalo opozičných politikov, aby prestali zneisťovať a strašiť rodičov. „Namiesto šírenia nepravdivých tvrdení by bolo vhodné rešpektovať základné fakty o skutočnom fungovaní automatu a prínos pre férovosť výsledkov, ktoré nový systém priniesol,“ dodali z rezortu.
Opozičné KDH a PS v pondelok kritizovali systém ePrihlášok, ktorý mal rodičom a žiakom zjednodušiť prijímacie konanie. Hovoria o chaose, neistote, ale aj zbytočnej byrokracii. Poukazujú na zdĺhavý proces, ktorý necháva v neistote rodičov, ale aj samotných žiakov, ktorí týždne čakajú na výsledky prijatia, respektíve neprijatia na strednú školu.