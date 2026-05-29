Trnavská polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia súvisiace s cyklojazdou

TRNAVA - Trnavská krajská polícia upozorňuje na možné dopravné obmedzenia súvisiace s konaním charitatívnej cyklojazdy Od Tatier k Dunaju. Cez Trnavský kraj cyklisti pôjdu v sobotu (30. 5.) v dopoludňajších hodinách, spresnila polícia.
„Cyklisti vyrazia približne o 10.00 h od Mestského úradu Šaľa cez ulicu Štúrova na cestu I/75 smer Galanta - Sládkovičovo - v Sládkovičove odbočka na cestu I/62, po ktorej budú pokračovať smer Senec - Bratislava,“ upozornili policajti. Na uvedenej trase bude zvýšený pohyb cyklistov a sprevádzajúcich vozidiel. „Žiadame vodičov o tolerantnosť, opatrnosť a rešpektovanie pokynov usporiadateľov a policajtov,“ dodali.