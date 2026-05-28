Ohrozili seba aj ostatných: Polícia obvinila vodičov, jeden nafúkal takmer 3,5 promile

SNINA - Polícia obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 37-ročného muža zo Sniny, u ktorého výsledok dychovej skúšky dosiahol takmer 3,5 promile. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, hliadka ho skontrolovala v stredu (27. 5.) po 22.00 h na Strojárskej ulici.
Muža zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. „Konanie niektorých nezodpovedných ľudí nemá hraníc. Ohrozujú seba, ale predovšetkým ostatných účastníkov cestnej premávky, ktorí ctia a dodržiavajú zákon,“ dodala hovorkyňa.
Polícia v Starej Ľubovni obvinila z jazdy pod vplyvom alkoholu 43-ročného muža
Polícia v Starej Ľubovni obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 43-ročného vodiča. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. „V utorok (26. 5.) podvečer viedol osobné vozidlo v čase odobratia príslušného vodičského oprávnenia v smere od obce Šarišské Jastrabie. Zastavil na krajnici, chcel sa s vozidlom otočiť. Opakovane narazil do okolo prechádzajúceho vozidla,“ uviedla Ligdayová. Policajná hliadka na mieste nehody oboch účastníkov podrobila kontrole. U 43-ročného vodiča bol výsledok podľa Ligdayovej pozitívny, presiahol hodnotu 2,3 promile. Muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia.