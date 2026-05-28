AKTUÁLNE Hasiči v Krompachoch pátrajú po osobe, ktorá sa nevynorila z vody!

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)
KROMPACHY - Hasiči v meste Krompachy v okrese Spišská Nová Ves pátrajú po osobe, ktorá sa po skoku do vodnej plochy nevynorila. Ako uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, udalosť bola hlásená po 9.00 h.
Na mieste zasahujú aj potápači z hasičskej brigády z Humenného a hasičská ponorka. Podľa prvotných informácií osoba skočila do vody, krátko plávala, následne sa ponorila a už sa neobjavila na hladine.