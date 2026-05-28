Tragická implózia chemickej nádrže v USA! Záchranári už nedúfajú v nájdenie preživších

LONGVIEW - Záchranné zložky už nepredpokladajú, že po tragickom incidente v areáli papierenského závodu v americkom štáte Washington, kde v utorok došlo k implózii chemickej nádrže, nájdu preživších. Podľa vyjadrenia veliteľa miestnych hasičov Scotta Goldsteina už nejde o záchranu životov ľudí, ale o vyslobodzovanie tiel. Doteraz boli potvrdené dve obete, deväť osôb je naďalej nezvestných, informuje správa agentúry DPA.
Predpokladaný počet obetí nešťastia bude preto pravdepodobne až 11. Sedem zranených zamestnancov zostáva v nemocnici, pričom jeden z hasičov bol medzitým prepustený do domácej liečby, informoval Goldstein. „Pripravujeme sa na to, že toto bude najtragickejšia priemyselná katastrofa v modernej histórii štátu Washington,“ uviedol v súvislosti s tragickým incidentom guvernér štátu Washington Bob Ferguson.
Závod spoločnosti Nippon Dynawave Packaging na spracovanie papiera a celulózy produkuje materiál, z ktorého sa vyrábajú vreckovky, poháre, taniere, kartóny a iný tovar. Podľa ministerstva životného prostredia štátu Washington zamestnáva približne 1000 ľudí. V utorok v jej areáli implodovala nádrž s bielym lúhom s objemom viac než 3,4 milióna litrov. Práce záchranárov a hasičov sú komplikované, pretože nádrži hrozí zrútenie. Ako spresnil hasičský zbor, vyzdvihnuté telá musia najskôr prejsť dekontamináciou, až potom môžu byť odovzdané súdnemu lekárovi. Ďalšie informácie o obetiach bude možné poskytnúť až po tom, čo budú informované všetky rodiny, dodáva DPA.