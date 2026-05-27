Teherán prekvapuje vyhlásením: Vojna s USA je podľa Revolučných gárd nepravdepodobná, no hrozby pokračujú

TEHERÁN - Predstaviteľ iránskych Revolučných gárd (IRGC) v stredu uviedol, že obnovenie bojov s USA nie je veľmi pravdepodobné, no zároveň varoval, že Irán je pripravený aj na možnosť útokov. Informuje o tom agentúra AFP.
„Možnosť, že sa vojna obnoví, je nízka vzhľadom na oslabenie nepriateľa a ozbrojené sily čakajú s plnými zásobníkmi,“ povedal predstaviteľ IRGC podľa iránskej agentúry Tasním. „Nepochybujte o tom, že oblasť od Čáhbaháru po Máhšahr premeníme na cintorín pre agresorov,“ vymenoval miesta na oboch koncoch juhoiránskeho pobrežia.
Spojené štáty v pondelok zaútočili na iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet a lode IRGC, ktoré umiestňovali míny v prielive. Gardy v utorok vyhlásil, že zostrelili americký dron MQ-9 Reaper a zaútočili aj na ďalšie lietadlá v iránskom vzdušnom priestore.
Stalo sa tak napriek prímeriu, ktoré medzi USA a Iránom platí od 8. apríla. Revolučné gardy v skoršom stanovisku vystríhali „pred porušovaním prímeria zo strany agresívnych amerických ozbrojených síl“ a prípadnú odvetnú reakciu označili za legitímnu.