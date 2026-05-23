Šokujúca prognóza: Svetu hrozí obrovská potravinová kríza! Môže prísť brutálne zdražovanie

WASHINGTON - Napätie v jednej z najdôležitejších námorných tepien sveta neohrozuje len dodávky ropy. Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo upozorňuje, že problémy v Hormuzskom prielive by sa v najbližších mesiacoch mohli premietnuť aj do cien potravín na celom svete.
Kým pozornosť svetových trhov sa v posledných týždňoch sústreďuje najmä na rast cien ropy a pohonných hmôt, odborníci varujú, že skutočné dôsledky môžu byť oveľa širšie. Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) upozornila na riziko reťazovej reakcie, ktorá by mohla zasiahnuť celý potravinový sektor.
Podľa portálu Politico existuje obava, že rast cien energií sa postupne prenesie aj do nákladov na poľnohospodársku výrobu. Výsledkom by mohlo byť výrazné zdraženie potravín, ktoré by sa podľa odhadov mohlo prejaviť ešte počas tohto roka alebo začiatkom budúceho.
Vlády majú len niekoľko mesiacov
FAO zároveň upozorňuje, že čas na prípravu sa rýchlo kráti. Organizácia odhaduje, že jednotlivé krajiny majú približne šesť až dvanásť mesiacov na to, aby prijali opatrenia zmierňujúce možné následky.
Hlavný ekonóm FAO Máximo Torero vyzval vlády, aby začali posilňovať svoju odolnosť voči prípadným výpadkom a ekonomickým otrasom.
„Je potrebné začať vážne uvažovať o zvyšovaní absorpčnej kapacity jednotlivých krajín a o tom, ako posilniť ich odolnosť voči tomuto obmedzeniu, aby sme dokázali minimalizovať možné dopady,“ povedal Torero.
Zdražovanie by sa šírilo krok za krokom
Experti FAO predpokladajú, že prvý úder by pocítil energetický sektor. Následne by sa vyššie ceny premietli do výroby hnojív a osív, ktoré sú od energií výrazne závislé. Práve tento scenár by podľa organizácie mohol spustiť ďalší rast nákladov v poľnohospodárstve.
Farmári by sa potom museli rozhodovať, ako hospodáriť s obmedzenými zdrojmi. Týka sa to využívania hnojív, výberu pestovaných plodín, ale aj rozsahu dovozu potravín zo zahraničia či nastavenia štátnych podpôr pre poľnohospodárstvo.
Ak by poľnohospodári začali šetriť na vstupoch, mohlo by to viesť k nižším úrodám. Následný pokles produkcie by sa napokon prejavil aj na cenovkách v obchodoch.
Obchádzka existuje, ale má svoje limity
Jedným z riešení by mohlo byť presmerovanie obchodných trás mimo Hormuzského prielivu. FAO však podľa Politica upozorňuje, že takéto alternatívy majú obmedzenú kapacitu a nedokážu plnohodnotne nahradiť význam tejto strategickej námornej cesty.
Práve Hormuzský prieliv patrí medzi najdôležitejšie dopravné uzly planéty a každé dlhodobejšie narušenie jeho fungovania môže mať citeľné následky pre svetový obchod.
Situáciu môže zhoršiť aj El Niño
Do už aj tak napätej situácie môže vstúpiť ďalší faktor. Portál Global Agriculture upozornil na opätovné formovanie klimatického javu El Niño nad Tichým oceánom.
Tento fenomén pravidelne ovplyvňuje počasie vo viacerých poľnohospodársky významných regiónoch sveta. Často prináša dlhodobé suchá, mení zrážkové pomery a spôsobuje teplotné výkyvy, ktoré komplikujú pestovanie plodín.
Ak by sa problémy v doprave, vysoké ceny energií a nepriaznivé klimatické podmienky stretli v rovnakom čase, tlak na svetovú produkciu potravín by sa mohol výrazne zvýšiť. Práve pred takýmto scenárom dnes FAO varuje a vyzýva vlády, aby sa na možné komplikácie pripravili s dostatočným predstihom.