Máte živnosť v Česku? Parlament schválil nižšie odvody, ušetriť môžete stovky eur ročne

PRAHA - Odvody živnostníkov na sociálne poistné zrejme spätne klesnú na minuloročnú úroveň. Potvrdila to dnes Snemovňa, keď prehlasovala Senát, ktorý tento návrh poslancov vládnej koalície odmietol. Predlohu teraz dostane na podpis prezident. K dôvodom senátneho veta patrila hlavne obava z výpadku príjmov dôchodkového systému aj to, že živnostníci budú mať zaistené menšie dôchodky od štátu.
Hlasovanie prešlo
Za zákon hlasovalo nakoniec 118 poslancov. K vládnej koalícii sa pridalo aj 16 poslancov ODS. Na prehlasovanie Senátu bolo potrebných najmenej 101 hlasov. Novela ruší tohtoročné zvýšenie mesačného vymeriavacieho základu živnostníkov na 40 percent priemernej hrubej mzdy a vracia ho na minuloročných 35 percent. Živnostníci by tak mohli mesačne ušetriť 715 korún (29 eur). Podľa kritikov by to mohlo viesť k tomu, že živnostníci budú do budúcnosti poberať o 1500 korún (60 eur) mesačne nižší penziu od štátu. Navyše by to mohlo znamenať výpadok príjmov štátu na dôchodky až 3,5 miliardy korún (140 mil. eur) ročne.
Zvýšenie odvodov priniesol konsolidačný balíček verejných financií bývalej vlády Petra Fialu (ODS) z roku 2023. Predloha počíta s tým, že sa preplatky na sociálnom poistnom živnostníkom vrátia pri vyúčtovaní v budúcom roku, pokiaľ si o ne odvody do konca roka neznížia. Norma súčasne počíta s tým, že minimálna záloha 5720 korún (229 eur) klesne na nevyhnutné minimum, teda 5005 korún (200 eur).
Senátor Ondrej Lochman (STAN) dnes pred poslancami povedal, že Senát zamietnutím zákona nevystúpil proti živnostníkom. Naopak podľa neho vystúpil v prospech dlhodobej zodpovednosti a stability. Poukázal na to, že podľa údajov ministerstva financií návrh prinesie výpadok tri až 3,5 miliardy korún (120 až 140 mil. eur) ročne. Dodal, že podľa senátorov je zákon dlhodobo nezodpovedný voči samotným živnostníkom a prehlbuje nespravodlivosti voči zamestnancom.
Štát chce peniaze späť
Ministerka financií Alena Schillerová (ÁNO) ako zástupkyňa predkladateľov naopak vyzvala na podporu zákona. Podľa nej by tak opozícia odčinila to, čo voči živnostníkom urobila, keď bola vo vláde. Predseda Snemovne Tomio Okamura (SPD) zdôraznil, že živnostníci a ďalšie samostatne zárobkovo činné osoby ušetria viac ako 8000 korún (320 eur) ročne.
Podpredseda Snemovne Ján Skopeček (ODS) povedal, že v súčasnej dobe je vhodné takýto krok urobiť. Zopakoval, že pre ODS bol konsolidačný balíček kompromisom a niektorí vtedajší koaliční partneri dávali prednosť príjmovej strane rozpočtu. "Zvyšovanie odvodov živnostníkov bol nejaký kompromis, z ktorého sme nadšení neboli," poznamenal.
Varovanie pred dopadmi
Pred prijatím zákona naproti tomu opakovane varoval bývalý minister práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Aj on poukazoval na to, že živnostníci budú mať mesačný dôchodok asi o 1650 korún (66 eur) nižší a že zákon prinesie len ďalší výpadok príjmov. "Mne to príde ako krok, ktorý nie je nutný," povedal.
Pôvodne predstavoval najnižší vymeriavací základ štvrtinu priemernej mzdy. Konsolidačný balíček ho postupne zvyšoval v rokoch 2024 až 2026 na 30 až na tohtoročných 40 percent priemernej mzdy, ktorý chce koalície vrátiť na minuloročnú úroveň. V prípade samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré túto činnosť vykonávajú ako vedľajší, základ vzrástol o jeden percentuálny bod na 11 percent. Súčasná úprava tento základ ponecháva.