Veriaca učiteľka (36) dala v škole výpoveď: Boh jej vraj povedal, aby bola pornohviezdou!

LOS ANGELES - Bývalá učiteľka Courtney Tilliaová (36) dala výpoveď v práci, aby sa stala pornohviezdou na OnlyFans. Tvrdí že Boh jej povedal, aby to urobila. Hovorí, že sa musela dlho zbavovať hanby a súdu z vlastnej sexuality, ale teraz vďaka tomu žije šťastnejší život ako kedykoľvek predtým.

Courtney bola vychovaná v kresťanskej viere. Ako učiteľka autistických detí v katolíckej škole ale vraj nebola vôbec šťastná. Nakoniec štvornásobná mama vymenila školské lavice za kariéru v zábavnom priemysle pre dospelých s podporou svojho manžela. Ten podľa jej slov nebol jediný, kto ju v novej ceste podporoval. Brunetka tvrdí, že zasiahol aj sám Boh.

"Predtým, ako som skončila s učiteľstvom, som sa cítila veľmi odpojená od seba a od Boha. Nevedela som, aký je zmysel môjho života, ani ako mám pomáhať druhým. Keď som sa začala spájať so samou sebou a s Bohom iným spôsobom, ako ma učili v kostole, stále som cítila nutkanie pomôcť ostatným oslobodiť sa od ich sexuálnej hanby," povedala pre Daily Star.

Tilliaová si myslí, že spoločnosť ju naučila, aby sa cítila zle za svoju sexualitu a pocit slobody. Opísala, ako bola na jednom fotení, na ktorom bolo niekoľko pornohviezd. "Bol to pre mňa spúšťač súdov, ktoré do mňa vnukla spoločnosť a náboženstvo. Časť vo mne mala pocit, že moje sexuálne rozhodnutia a prejavy boli nemorálne a nesprávne. V tom momente som sa cítila zle kvôli tejto asociácii, ale nezdalo sa mi, že by mi Boh povedal, aby som sa tak cítila."

Courtney sa rozhodla oslobodiť tých, ktorí veria, že je Božím plánom, aby pociťovali sexuálnu hanbu, pretože verí, že si ju na to vybral. "Božie posolstvo je úplne jasné. Som tu, aby som bola pornohviezdou. Toto je môj spôsob služby. Ukazujem ostatným, že potešenie a naše sexuálne prejavy, dokonca aj tie v porne a sexuálnej práci, nie sú v rozpore s Bohom. Sú zjednotené s ním a sú sväté." Na OnlyFans a sociálnych sieťach si dokáže zarobiť v prepočte od 20 000 do 100 000 eur mesačne. Popritom sa venuje life couchingu, prostredníctvom ktorého pomáha klientkám prelomiť hanbu a pocit viny z vlastnej sexuality.

Američanka je v súčasnosti so svojou vierou spojená viac ako kedykoľvek predtým, napriek tomu, čo ľudia hovoria o jej kariére. "Som najviac spojená s Bohom, ako som kedy bola, a zároveň som najmenej nábožná, ako som kedy bola. Nepotrebujem organizáciu alebo inštitúciu, ktorá by mi hovorila, kto je Boh alebo ako mám postupovať vo svojom vzťahu s Bohom," vyhlásila. "Boh je milujúci a prijímajúci, nie ustráchaný a odsudzujúci," dodala.