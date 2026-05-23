Ebola sa šíri ďalej: Uganda hlási nové prípady, medzi nakazenými je aj zdravotníčka

KAMPALA - Uganda zaznamenala tri nové prípady nákazy ebolou, potvrdilo dnes ugandské ministerstvo zdravotníctva. V krajine susediacej s Kongom, ktoré sa stalo epicentrom epidémie, sa tak počet nakazených zvýšil na päť. Naposledy boli v Ugande hlásené dva prípady, pričom jeden z pacientov chorobe podľahol. Druhý mal po liečbe negatívny test.
„Všetky osoby, ktoré prišli do kontaktu s potvrdenými prípadmi, boli identifikované a sú sledované a pod dohľadom,“ uistilo ministerstvo zdravotníctva. Podľa ugandských úradov je jedným z novonakazených vodič, ktorý prevážal prvého potvrdeného pacienta. Ďalšou osobou je ugandská zdravotníčka, ktorá sa starala o toho istého pacienta. Posledným prípadom je žena z Konga, ktorá do Ugandy priletela lietadlom.
V Kongu vypukla epidémia eboly v polovici mája a rozšírila sa aj do susednej Ugandy. Podľa piatkových informácií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bolo evidovaných takmer 750 podozrivých prípadov a 177 úmrtí v súvislosti s aktuálnym ohniskom nákazy vo východnej časti Konga. Organizácia varovala, že počet ľudí s podozrením na nákazu ebolou v Kongu naďalej výrazne narastá a situácia zostáva veľmi vážna.
Ohnisko eboly je spôsobené vzácnym kmeňom vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Ebola je vysoko nákazlivé a život ohrozujúce vírusové ochorenie prenášané kontaktom s telesnými tekutinami nakazených.