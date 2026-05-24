Nedeľa24. máj 2026, meniny má Ela, Vanesa, zajtra Urban

Grécko koná: Kúpi dve talianske fregaty, posilňujú námorné sily

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ATÉNY - Grécka vládna rada pre zahraničné veci a obranu schválila nákup dvoch talianskych viacúčelových fregát Carlo Bergamini. Majú posilniť grécke námorné sily, oznámil v nedeľu premiér Kyriakos Mitsotakis. Informuje správa agentúry AFP.

Rada okrem nákupu nových vojnových lodí schválila aj modernizáciu nemeckých fregát typu MEKO od spoločnosti ThysenKrupp, a tiež šifrovacieho softvéru armády. Atény sa snažia posilniť svoje ozbrojené sily v reakcii na bezpečnostné problémy, ktoré sužujú Blízky východ na druhej strane Stredozemného mora. Nové akvizície musí ešte schváliť grécky parlament, kde však premiérova strana disponuje absolútnou väčšinou.

Grécko bolo v minulosti významným odberateľom zbraní od amerických aj európskych výrobcov. Dnes patrí medzi niekoľko krajín NATO, ktoré na obranu vynakladajú viac než tri percentá HDP, uviedla AFP.

Viac o téme: NákupGréckoFregaty
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Chystáte sa do Grécka?
Chystáte sa do Grécka? Spozornite, krajina sprísňuje reguláciu turizmu
Zahraničné
undefined
Grécko žiada EÚ: Má zasiahuť proti aktivitám tureckých rybárov
Zahraničné
Výbušný nález pri obľúbenom
Výbušný nález pri obľúbenom ostrove: Gréci tvrdia, že dron so 100 kilami trhavín bol ukrajinský
Zahraničné
AI módna polícia z
AI módna polícia z Let's Dance: Grécka Bohyňa, Ďurianová ako hviezda večera a... Ony si pomýlili akciu?
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V obci postavili tradičný máj, viaže sa k termínu Turíc
V obci postavili tradičný máj, viaže sa k termínu Turíc
Správy
Tradičný sprievod dievčat a žien so spevom chorovod Omilienci
Tradičný sprievod dievčat a žien so spevom chorovod Omilienci
Správy
Tieto dvojice znamení spolu vydržia najdlhšie
Tieto dvojice znamení spolu vydržia najdlhšie
Feminity TV

Domáce správy

Aktualizované TRAGÉDIA v Šuranoch: V
TRAGÉDIA v Šuranoch: V jednom z bytov našli dobodaného muža, v tele mal nôž!
Domáce
Tunel Bikoš
Vodiči, spozornite: Pre nočnú kontrolu v tuneli na východe obmedzia dopravu
Domáce
Oplatí sa životné poistenie?
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
openiazoch.sk
Košice čakajú dopravné obmedzenia: Oprava križovatky Alejová začne už v pondelok, potrvá dva týždne
Košice čakajú dopravné obmedzenia: Oprava križovatky Alejová začne už v pondelok, potrvá dva týždne
Košice

Zahraničné

Grécko koná: Kúpi dve
Grécko koná: Kúpi dve talianske fregaty, posilňujú námorné sily
Zahraničné
Marco Rubio
Obchodná dohoda medzi USA a Indiou: Rubio očakáva skorý podpis
Zahraničné
Súčasný predseda Sudetonemeckého krajanského
Nová kapitola v dejinách? Sudetonemecké dni v Brne pokračovali aj dnes
Zahraničné
Nové pravidlo o autoškolách
Nové pravidlo o autoškolách vás ŠOKUJE: Jazdy bez inštruktora?! Postačí vám aj člen rodiny a najazdené kilometre
Zahraničné

Prominenti

Mamba Dasha
Šokujúce rozhodnutie známej speváčky: S vlasmi robí zásadnú zmenu! TAKÁTO je reakcia jej partnera...
Domáci prominenti
Halina Pawlowská
Z Haliny Pawlowskej je iná žena: NOVÉ FOTO ako dôkaz! Wau
Domáci prominenti
Kanye West, Bianca Censori
Bianca na filmovom rande: Holý chrbát, cez bradavky čierne pásy a prsia kypeli z každej strany!
Zahraniční prominenti
FOTOhádanka
Spoznávate dievčatko na FOTO? Vyrastala v známej umeleckej rodine
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Pozor, možno varíte celý
Pozor, možno varíte celý život zle: Takto znejú rady odborníčky, jednu častú vec v kuchyni neodporúča vôbec!
vysetrenie.sk
Nová štúdia vás poriadne
Nová štúdia vás poriadne prebudí: Koľko musíme cvičiť týždenne? Je to omnoho viac, ako si myslíte
Zaujímavosti
Študenti sú v šoku
Študenti sú v šoku a ZÚRIA! Slávna univerzita zavádza tvrdé limity na tie najlepšie známky
Zaujímavosti
Slané jazero v Larnake:
Slané jazero v Larnake: Geologický unikát, ktorý si turisti zamilovali kvôli plameniakom
dromedar.sk

Dobré správy

Oplatí sa životné poistenie?
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
openiazoch.sk
Zdroj: Getty Images
Nový beauty trend dorazil aj na Slovensko: Ako na krásne hnedé telo aj bez opaľovania?
feminity.sk
Ak máte viac ako
Slováci teraz môžu vyskúšať veľkú novinku: Počuli ste už o nej aj vy?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Chystá sa veľká zmena: Toto čaká kuriérov na Slovensku
Domáce

Ekonomika

Premýšľate nad sťahovaním? Tieto európske krajiny budú do roku 2030 najbohatšie!
Premýšľate nad sťahovaním? Tieto európske krajiny budú do roku 2030 najbohatšie!
Projekt, aký na Slovensku nemá obdobu: V Bratislave začínajú stavať Kampus zdravia a športu za desiatky miliónov! (foto)
Projekt, aký na Slovensku nemá obdobu: V Bratislave začínajú stavať Kampus zdravia a športu za desiatky miliónov! (foto)
Dôležitá otázka trápi aj Slovákov: Oplatí sa zostať doma? Brusel rieši zásadný problém!
Dôležitá otázka trápi aj Slovákov: Oplatí sa zostať doma? Brusel rieši zásadný problém!
Veľké porovnanie platov v únii: Uhádnete, v ktorej krajine sa zarába viac? (kvíz)
Veľké porovnanie platov v únii: Uhádnete, v ktorej krajine sa zarába viac? (kvíz)

Šport

Žiadne obmedzenia s okamžitou platnosťou: Rusko a Bielorusko majú zelenú
Žiadne obmedzenia s okamžitou platnosťou: Rusko a Bielorusko majú zelenú
Gymnastika
MS V HOKEJI 2026 Slovákom môže stačiť aj 11 bodov: Veľký háčik pre postupovú kalkulačku
MS V HOKEJI 2026 Slovákom môže stačiť aj 11 bodov: Veľký háčik pre postupovú kalkulačku
MS v hokeji
Obrovský smútok: Svet opustila legenda a prvý slovenský veľmajster
Obrovský smútok: Svet opustila legenda a prvý slovenský veľmajster
Ostatné
MS V HOKEJI 2026 Tréner Česka po derby adresoval Slovákom krásne slová: To hovorím na rovinu
MS V HOKEJI 2026 Tréner Česka po derby adresoval Slovákom krásne slová: To hovorím na rovinu
MS v hokeji

Auto-moto

Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
Novinky
NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
Ekonomika
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
Novinky
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Firmy tajne sledujú kandidátov na sociálnych sieťach: Toto vás môže stáť vysnívanú prácu bez toho, aby ste to tušili
Firmy tajne sledujú kandidátov na sociálnych sieťach: Toto vás môže stáť vysnívanú prácu bez toho, aby ste to tušili
Hľadám prácu
HR manažéri priznali, čo ich okamžite odradí na pohovore. Tieto chyby vás môžu pripraviť o prácu za pár minút
HR manažéri priznali, čo ich okamžite odradí na pohovore. Tieto chyby vás môžu pripraviť o prácu za pár minút
Pracovný pohovor
Šokujúca predpoveď trhu práce: Týchto 7 pracovných pozícií môže do roku 2030 úplne zmiznúť. Je medzi nimi aj vaša?
Šokujúca predpoveď trhu práce: Týchto 7 pracovných pozícií môže do roku 2030 úplne zmiznúť. Je medzi nimi aj vaša?
Trendy na trhu práce
MIRRI: AI má pomáhať ekonomike, nie vytláčať zamestnancov, pomôcť má memorandum
MIRRI: AI má pomáhať ekonomike, nie vytláčať zamestnancov, pomôcť má memorandum
Domáce

Varenie a recepty

Najrýchlejšia bábovka ku káve: Suroviny zmiešam v jednej mise a dám piecť.
Najrýchlejšia bábovka ku káve: Suroviny zmiešam v jednej mise a dám piecť.
Obyčajný makový závin? Stačí pridať višne a vznikne koláč, po ktorom sa len zapráši.
Obyčajný makový závin? Stačí pridať višne a vznikne koláč, po ktorom sa len zapráši.
Nemáte bazalku? Ingrediencie, z ktorých urobíte luxusné pesto
Nemáte bazalku? Ingrediencie, z ktorých urobíte luxusné pesto
Rady a tipy
5 spôsobov, ako využijete rozmarín v celej domácnosti
5 spôsobov, ako využijete rozmarín v celej domácnosti
Rady a tipy

Technológie

Je pravidelné reštartovanie telefónu zbytočnosť? Reštart nie je zázrak, no pri týchto problémoch vie pomôcť okamžite
Je pravidelné reštartovanie telefónu zbytočnosť? Reštart nie je zázrak, no pri týchto problémoch vie pomôcť okamžite
Návody
Alzheimerova choroba môže mať svoj vypínač. Keď ho vedci vypli, škodlivé plaky v mozgu začali ubúdať
Alzheimerova choroba môže mať svoj vypínač. Keď ho vedci vypli, škodlivé plaky v mozgu začali ubúdať
Veda a výskum
AKTUÁLNE: V Dubnici budú vyrábať „mozog“ moderných delostreleckých granátov. Slovensko získava kritický diel pre 155 mm muníciu
AKTUÁLNE: V Dubnici budú vyrábať „mozog“ moderných delostreleckých granátov. Slovensko získava kritický diel pre 155 mm muníciu
Armádne technológie
Dokáže mobilný hotspot nahradiť tvoj domáci internet? Toto sú faktory, ktoré najviac zavážia a ovplyvnia kvalitu pripojenia
Dokáže mobilný hotspot nahradiť tvoj domáci internet? Toto sú faktory, ktoré najviac zavážia a ovplyvnia kvalitu pripojenia
Návody

Bývanie

Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie
Tú farbu na úchytkách som si mala rozmyslieť! 6 zlých nápadov, pri ktorých môžete domácu renováciu časom ľutovať
Tú farbu na úchytkách som si mala rozmyslieť! 6 zlých nápadov, pri ktorých môžete domácu renováciu časom ľutovať

Pre kutilov

Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Zelenina a ovocie
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Vykurovanie
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Údržba a opravy
Čoskoro začnú červenať: Dajte pod jahody ihličie alebo slamu, inak riskujete pleseň
Čoskoro začnú červenať: Dajte pod jahody ihličie alebo slamu, inak riskujete pleseň
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ženy v týchto znameniach starnú najkrajšie: S pribúdajúcim vekom sú ešte príťažlivejšie
Partnerské vzťahy
Ženy v týchto znameniach starnú najkrajšie: S pribúdajúcim vekom sú ešte príťažlivejšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
TRAGÉDIA v Šuranoch: V
Domáce
TRAGÉDIA v Šuranoch: V jednom z bytov našli dobodaného muža, v tele mal nôž!
Slováci sa utápajú v
Domáce
Slováci sa utápajú v tropických horúčavách: Odborníci varujú, čaká nás deň, kedy teplota ŠOKOVO spadne!
Nové pravidlo o autoškolách
Zahraničné
Nové pravidlo o autoškolách vás ŠOKUJE: Jazdy bez inštruktora?! Postačí vám aj člen rodiny a najazdené kilometre
MIMORIADNY ONLINE Rusko sa
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko sa definitívne rozhodlo útočiť Orešnikom: Zelenskyj ich označil za šialencov!

Ďalšie zo Zoznamu