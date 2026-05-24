Grécko koná: Kúpi dve talianske fregaty, posilňujú námorné sily

ATÉNY - Grécka vládna rada pre zahraničné veci a obranu schválila nákup dvoch talianskych viacúčelových fregát Carlo Bergamini. Majú posilniť grécke námorné sily, oznámil v nedeľu premiér Kyriakos Mitsotakis. Informuje správa agentúry AFP.
Rada okrem nákupu nových vojnových lodí schválila aj modernizáciu nemeckých fregát typu MEKO od spoločnosti ThysenKrupp, a tiež šifrovacieho softvéru armády. Atény sa snažia posilniť svoje ozbrojené sily v reakcii na bezpečnostné problémy, ktoré sužujú Blízky východ na druhej strane Stredozemného mora. Nové akvizície musí ešte schváliť grécky parlament, kde však premiérova strana disponuje absolútnou väčšinou.
Grécko bolo v minulosti významným odberateľom zbraní od amerických aj európskych výrobcov. Dnes patrí medzi niekoľko krajín NATO, ktoré na obranu vynakladajú viac než tri percentá HDP, uviedla AFP.