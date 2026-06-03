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V rámci vyšetrovania subvenčného podvodu v Grécku zadržali ďalších podozrivých

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

SOLÚN - V rámci vyšetrovania údajnej sprenevery miliónov eur z poľnohospodárskych dotácií EÚ zadržali v Grécku ďalších 13 osôb. K zadržaniam došlo v okolí miest Kozani a Agrinio na severe krajiny, uviedla grécka polícia citovaná agentúrou AFP.

Minulý týždeň bolo v rámci vyšetrovania sprenevery agrodotácií EÚ v Grécku zadržaných 39 podozrivých, ktorí pribudli k desiatkam ďalších osôb zadržaných v októbri 2025 v rámci tej istej kauzy.

Európska prokuratúra (EPPO) v roku 2025 oznámila, že vyšetruje „masívne a systematické“ podvody a podozrenia z prania špinavých peňazí, ktoré súvisia s prideľovaním agrodotácií gréckym farmárom prostredníctvom bývalej platobnej agentúry OPEKEPE. Podľa predbežných odhadov škody presiahli sumu 19 miliónov eur. Tento škandál v Grécku viedol už k odstúpeniu troch ministrov a viacerých štátnych tajomníkov z konzervatívnej vlády premiéra Kyriakosa Mitsotakisa.

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