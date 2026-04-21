Zajtra je Deň Zeme: Ministerstvo i organizácie si pripravili viacero aktivít

BRATISLAVA - Deň Zeme, ktorý pripadá na stredu 22. apríla, si pripomenie i Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Počas apríla pripravili viacero aktivít. V utorok informoval odbor komunikácie envirorezortu.

„Cieľom Dňa Zeme je upozorňovať na dôležitosť ochrany životného prostredia, podporovať zodpovedné správanie ľudí voči planéte a zvyšovať povedomie o environmentálnych problémoch, akými sú zmena klímy, strata biodiverzity či znečisťovanie životného prostredia,“ pripomenul envirorezort. Slovenská agentúra životného prostredia pripravila v tejto súvislosti na stredu pre približne 40 žiakov z komunitného centra Baobab z Nitry exkurziu po areáli účelového zariadenia Dropie a vzdelávací program Kompostárium - Tajný život odpadu. Zamestnanci enviroagentúry aj tento rok na Deň Zeme upravia zeleň v okolí svojho sídla v Banskej Bystrici, rovnako vyčistia breh potoka Laskomer.

Vodohospodárska výstavba

Vodohospodárska výstavba organizuje 30. apríla cykloaktivitu pre zamestnancov podniku spojenú s čistením okolia Vodného diela Gabčíkovo. Na Vodnom diele Žilina si zamestnanci presne na Deň Zeme pripomenú tento sviatok čistením okolia nádrže. Slovenský vodohospodársky podnik priblíži pre deti a mládež v Bratislave, Trnave a Piešťanoch prácu vodohospodárov, život v mokradiach a činnosť vodohospodárskych laboratórií a Výskumný ústav vodného hospodárstva aktívne participuje na podujatí Príroda pozná riešenia, ktoré sa uskutoční v stredu vo Vodárenskom múzeu BVS v Bratislave.

Národná Zoo Bojnice

Národná Zoo Bojnice pripravila na piatok (24. 4.) na Námestí slobody v Prievidzi edukačný stánok pre širokú verejnosť. Pre deti tu budú pripravené tvorivé dielničky aj rôzne pracovné listy. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presunie do Centra voľného času na Novackého ulici.

Organizácie spadajúce pod Štátnu ochranu prírody

Do organizácie podujatí pre verejnosť sa zapoja aj organizácie spadajúce pod Štátnu ochranu prírody SR. Správa slovenských jaskýň pripravuje sériu exkurzií v Demänovskej doline, Jasovskej jaskyni a jaskyni Domica pre žiakov a študentov rôznych vekových kategórií. Aktivity budú zamerané na predstavenie jaskýň ako geosystému a na priblíženie jednotlivých zložiek podzemného prostredia. Aktivity zamerané na čistenie chránených území aj prírodných pamiatok sa uskutočnia zase v chránených krajinných oblastiach Východné Karpaty, Poľana, Záhorie, Kysuce či Orava.

Zapoja sa aj múzeá

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši bude pútavou formou prezentovať žiakom materských a základných škôl aktivity na ochranu biodiverzity s dôrazom na vzácne a chránené druhy. Rovnako tak prehliadka s názvom Záhady múzejnej záhrady sa zameriava na biodiverzitu záhrad v meste, jej ochranu a význam pre ekosystém.

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici pripravilo pre deti na štvrtok (23. 4.) a piatok podujatie Cesty textilu, ktoré hovorí o tom, ako výrazne sa za posledných 100 rokov zmenila textilná výroba a ako ovplyvňuje náš život. Podujatia budú v oba dni od 8.00 h do 12.00 h. V expozícii Uhoľného baníctva na Slovensku v Handlovej sa zase uskutoční podujatie s ukážkami vábenia jeleňov.

