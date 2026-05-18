MIMORIADNY ONLINE Ruské útoky v Odese a Dnipre zranili malé deti! V Litve našli havarovaný dron

KYJEV - Ukrajinské mestá Odesa a Dnipro sa v noci na dnešok stali terčom nových ruských útokov. Miestne úrady informovali o celkom 11 zranených. Situáciu sledujeme online.
6:17 V Litve v nedeľu našli havarovaný dron, ktorý pravdepodobne patril ukrajinskej armáde. Dron sa pri vstupe do litovského vzdušného priestoru nepodarilo odhaliť. Uviedol to riaditeľ Národného centra pre krízový manažment Vilmantas Vitkauskas, podľa ktorého bezpilotné lietadlo nebolo vybavené výbušninami. Informuje o tom agentúra Reuters.
Odesa a Dnipro hlásia ranených po ruských útokoch
V najväčšom ukrajinskom prístave Odesa zasiahli ruské drony obytné budovy, školu a materskú škôlku. Zranený bol 11-ročný chlapec a 59-ročný muž, uviedol na Telegrame veliteľ mestskej vojenskej správy Serhij Lysak.
Pri ruskom raketovom útoku na mesto Dnipro bolo zranených deväť ľudí, uviedol šéf oblastnej správy Oleksandr Hanža s tým, že medzi zranenými je aj desaťročný chlapec. Zasiahnutá bola obytná štvrť a vypuklo niekoľko požiarov, dodal Hanža. Informácie nebolo možné overiť z nezávislých zdrojov. Ukrajina už piaty rok vzdoruje rozsiahlej invázii, ktorej súčasťou sú vzdušné útoky vykonávané oboma stranami.
Moskva aj Kyjev popierajú, že by zámerne útočili na civilistov. OSN nedávno potvrdila, že vo vojne prišlo o život vyše 15-tisíc civilistov, vrátane žien a detí. Drvivú väčšinu civilných obetí OSN eviduje na území kontrolovanom Kyjevom, na ktoré útočí ruská armáda.