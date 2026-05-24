Chystá sa revolúcia: Ruší sa 500-eurová bankovka! Ako dlho ju budeme môcť používať?

BRUSEL - Najvyššia eurová bankovka sa už do novej série nevráti. Európska centrálna banka pripravuje nový vzhľad peňazí a medzi plánovanými nominálnymi hodnotami už bankovka v hodnote 500 eur nebude. Ľudia sa však nemusia obávať, o svoje peniaze neprídu.
Európska centrálna banka (ECB) pokračuje v prípravách novej generácie eurových bankoviek. Jednou z najvýraznejších zmien bude definitívne vyradenie bankovky v hodnote 500 eur z budúcej série.
Ako píše portál 24 Ore, rozhodnutie o ukončení tejto nominálnej hodnoty oznámila ECB už v roku 2019. Krok je súčasťou širšej modernizácie eurových bankoviek, ktorú banka odštartovala o dva roky neskôr.
Cieľom zmien nie je len nový vzhľad peňazí. Európska centrálna banka chce zároveň posilniť bezpečnostné prvky a obmedziť riziká spojené s praním špinavých peňazí či ďalšími formami finančnej kriminality.
Súčasné päťstovky zostávajú platné
Majitelia bankoviek s najvyššou hodnotou sa však nemusia ponáhľať do bánk. 500-eurové bankovky, ktoré sú dnes v obehu, zostávajú naďalej zákonným platidlom.
To znamená, že ich bude možné používať aj v budúcnosti bez časového obmedzenia. ECB zatiaľ neoznámila žiadny termín, dokedy by ich bolo potrebné vymeniť.
Európa hľadá novú tvár svojich peňazí
Práce na novej sérii bankoviek sa začali ešte v decembri 2021, keď Rada guvernérov ECB rozhodla o vytvorení úplne nového dizajnu eurových peňazí.
Po dlhých diskusiách vybrala banka v roku 2023 dve hlavné tematické línie. Prvou je európska kultúra, ktorá má pripomenúť bohaté kultúrne dedičstvo členských krajín. Druhá nesie názov Rieky a vtáky a má symbolizovať slobodu, jednotu Európy a význam ochrany prírody.
O vzhľade rozhodnú aj obyvatelia
ECB následne v júli 2025 vyhlásila celoeurópsku súťaž pre grafických dizajnérov. Ich úlohou bolo pripraviť návrhy budúcich bankoviek, ktoré následne posúdi odborná porota.
Ako uvádza 24sata, do finálneho výberu by sa malo dostať maximálne desať návrhov – päť za každú z dvoch vybraných tém. Tie potom poputujú na stôl Rade guvernérov ECB.
Kedy sa nové bankovky dostanú do peňaženiek?
Aktuálna fáza súťaže by sa mala uzavrieť v priebehu júna. Následne chce ECB spustiť celoeurópske verejné konzultácie, v ktorých budú môcť svoj názor vyjadriť aj občania členských štátov.
Konečný dizajn nových eurových bankoviek by mal byť predstavený do konca roka 2026.
Ani potom sa však nové peniaze neobjavia v obehu okamžite. Po schválení dizajnu bude nasledovať výroba a distribúcia. Samotná ECB na svojich stránkach upozorňuje, že od finálneho rozhodnutia po uvedenie nových bankoviek do každodenného života uplynie ešte niekoľko rokov.
Jedno je však už dnes isté – ak sa nová séria dostane do obehu, medzi bankovkami už nenájdeme legendárnu päťstovku, ktorá bola dlhé roky najvyššou eurovou nominálnou hodnotou.