Vstával o štvrtej, aj tak nestíhal prísť načas: Študent žiada tisíce eur za meškania vlakov!

BARCELONA - Za časté meškania katalánskych regionálnych vlakov žiada študent David Pujol, ktorý ich využíval na cestu na univerzitu, odškodné 9200 eur. Neistota, či sa dokáže dostať na vyučovanie v Barcelone načas, mu spôsobila psychickú ujmu a pripravila ho aj o množstvo premárnených hodín, píšu španielske médiá. Katalánska vláda sa k žiadosti zatiaľ nevyjadrila.
Pujol používal v posledných dvoch rokoch katalánske regionálne vlaky Rodalies na cesty na univerzitu. Podľa cestovného poriadku má cesta medzi jeho bydliskom a univerzitou trvať dve hodiny, pre časté meškania sa však cestovanie dokázalo predĺžiť aj na dvojnásobok.
„Vstával som o štvrtej hodine ráno, aby som stihol vyučovanie, ale mnohokrát ani to nestačilo,“ povedal médiám. Komplikácie pri cestovaní mu podľa jeho slov spôsobili úzkosť, stratu spánku či stratu času, ktorý mohol venovať štúdiu. „Zmenilo mi to život,“ povedal o meškaniach pri cestách na univerzitu v Barcelone.
Podal desiatky sťažností
Pujol, ktorý o svojich dopravných ťažkostiach informuje na sociálnych sieťach, tvrdí, že podal desiatky sťažností, na ktoré však nedostal uspokojivú odpoveď. Preto sa rozhodol podať na katalánsku vládu žiadosť o odškodné vo výške 9200 eur za nemajetkovú ujmu. Ak úrady žiadosť zamietnu, uvažuje o tom, že sa obráti na súd.
Na problémy s regionálnymi vlakovými spojmi sa sťažujú aj ďalší Katalánci. Pre problémy so spojmi a meškania katalánska vláda začiatkom roka vyhlásila niekoľko týždňov bezplatnej prepravy. Barcelona si sľubuje zlepšenie od nového modelu riadenia spoločnosti, ktorá prevádzku zabezpečuje.