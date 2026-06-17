Otca takmer trafil ŠĽAK: Dcérku našiel v detskej izbe s nožnicami, rozstrihala mu tisícový keš na FRAMFORCE!

LONDÝN - O poriadny šok sa postarala len trojročná Amelia zo Spojeného kráľovstva. Jej otec Anthony Kalejaiye ostal bez slov, keď vošiel do obývačky a zistil, že jeho dcérka premenila balík stodolárových bankoviek v hodnote takmer 2 000 dolárov na framforce. Niektoré z bankoviek, hlavne tie s podobizňou tváre zakladateľa USA Benjamina Franklina, si nalepila do denníčka.
Prípadu sa venoval portál SWNS. Tridsaťštyriročný Anthony z londýnskej štvrte Barking našiel svoju dcéru, ako spokojne strihá peniaze na malé kúsky. Neskôr zistil, že škoda dosiahla približne 1 800 dolárov (asi 1 550 eur, pozn. red.).
Bankovky mal odložené ako súčasť hotovosti, ktorú rodina využíva počas tradičných nigérijských osláv. Pri nich je zvykom obdarovávať hostí peniazmi a doslova ich zasypávať bankovkami počas slávnostných momentov.
V osudný deň sa Anthony chystal na podobnú udalosť. Pripravil si balík jednodolárových bankoviek, no netušil, že jeho dcérka sa medzitým dostala k oveľa hodnotnejším stodolárovkám.
Namiesto papiera na kreslenie však Amelia našla iné využitie. Nové a nepoškodené bankovky sa v jej rukách zmenili na konfety a materiál na detské tvorenie. "Najskôr som vôbec nevedel, ako reagovať. Na niečo také vás nič nepripraví," priznal Anthony.
Ako dodal, prvotný šok a hnev rýchlo vystriedalo uvedomenie si, že bude musieť dávať väčší pozor na to, kde doma uchováva hotovosť. "Bol som určite šokovaný aj nahnevaný, ale zároveň ma to naučilo, že musíme byť opatrnejší pri ukladaní peňazí," povedal.
Musel sa poradiť s umelou inteligenciou, žena navštívila banku, pracovníkom ukázala video
Napriek nepríjemnej situácii sa príbeh napokon skončil dobre. Anthony si zistil, že poškodené bankovky je možné za určitých podmienok vymeniť. "Pozrel som si to cez ChatGPT a zistil som, že ak zostane zachovaných aspoň 49 percent bankovky a sériové číslo, peniaze môžu vymeniť," vysvetlil.
Jeho partnerka následne navštívila banku, kde zamestnancom ukázala video zachytávajúce celý incident. Banka napokon uznala poškodené bankovky a rodine vyplatila náhradu v britských librách.
Z nepríjemného zážitku sa tak stala skôr úsmevná rodinná príhoda, na ktorú Anthony len tak nezabudne. Nabudúce však už zrejme nenechá balík bankoviek v dosahu malej „umelkyne“.