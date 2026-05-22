Ako to bude v sobotu 13. júna v Košiciach Nad Jazerom vyzerať?

Red Bull Tandem Splash premení košické jazero na arénu šialených nápadov originálnych bicyklov.
Toto bude jazda, akú ste na Slovensku ešte nevideli! Slovenská premiéra unikátneho formátu Red Bull Tandem Splash sa nezadržateľne blíži a Košice sa pripravujú na nápor kreativity, aký v rekreačnej oblasti Nad jazerom ešte nezažili. Už v sobotu 13. júna 2026 sa na štartovú rampu postaví 35 najuletenejších cyklistických tímov, ktoré premenili svoje nápady na fyzikálne experimenty na dvoch kolesách. Po náročnom jarnom výbere odpočítavajú finalisti posledné dni do momentu, kedy buď prejdú cieľom, alebo sa postarajú o poriadny šplech do vody.
Z deväťdesiatky nápadov prežilo len tridsaťpäť najlepších
Cesta na štartovú listinu nebola jednoduchá. Od januára do konca marca poslali tímy z celého Slovenska celkovo 91 prihlášok, ktoré zahŕňali detailné nákresy a technické popisy. Výberová komisia musela v tomto mori nápadov nájsť tie, ktoré najlepšie skombinovali technickú odvahu s totálnym bláznovstvom. Hodnotila sa hlavne originalita konštrukcie, vizuálny dojem z kostýmov a predpoklad pre poriadnu šou, pretože Red Bull Tandem Splash je o tom, ako sa dokážete zapísať do pamäte divákov.
Ambulancia, fúrik aj lietajúca hus nad hladinou
Medzi vyvolenou tridsaťpäťkou sa objavia stroje, ktoré popierajú zdravý rozum aj mechaniku. Diváci uvidia napríklad AmbuSplash 3000, čo je záchranársky tandem s povinnou živou sirénou, alebo Papacykel určený pre svätú trpezlivosť oboch jazdcov. Na trať vyrazí aj tím PPČ Husa s krídlami a grilom, včelárske Medové strely či BetónBoys, ktorí namiesto rámu použili stavebný fúrik. V zozname finalistov nechýba ani Obývačka na kolesách, Hasičské Hadicové esá, Rockeťáci či drak, ktorý sa pokúsi „vzletieť“ nad hladinu košického Jazera.
Trať, kde končí sranda a začína gravitácia
Podmienky pre súťažiacich sú neúprosné. Každý stroj musí mať dve kolesá v jednej stope a pohon výhradne vlastnou silou dvoch jazdcov. Trať im nič nedaruje – na ceste do cieľa budú musieť zdolať drkotavé schody, kamenné pole a predovšetkým mimoriadne úzku a labilnú lávku priamo nad vodnou hladinou. Úspech sa tu nemeria časom, ale aplauzom publika po prejazde cieľom alebo efektnom páde do vody.
Vstup voľný, pre fajnšmekrov sú v predaji tribúny
Podujatie sa začína v sobotu 13. júna o 11:00 otvorením areálu, kedy si diváci môžu v depe zblízka obzrieť všetky bizarné výtvory. Samotné jazdy štartujú o 13:00. Pre verejnosť je vstup do celého areálu zdarma.
Pre tých najväčších fanúšikov, ktorí si chcú užiť tie najlepšie momenty z garantovaného miesta, je spustený predaj limitovaných lístkov na tribúnu v cene 12 eur v sieti Predpredaj.sk.
Osoby so ZŤP preukazom majú vstup na tribúnu zdarma (do naplnenia kapacity).
Všetky podrobnosti o podujatí a kompletný zoznam finalistov nájdete na oficiálnej stránke redbull.sk/tandemsplash
Sledujte nás na Instagrame a TikToku @redbullsk
Partnermi podujatia sú Košický samosprávny kraj, Mestská časť Nad jazerom, refresher.sk a Fun rádio.
- reklamná správa -