Zlepší sa životné prostredie? Nové projekty prispejú k odstráneniu skládok

BRATISLAVA - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) schválil 20. mája viaceré projekty zamerané na zlepšenie životného prostredia a základnej infraštruktúry. Podpora smeruje do sanácie nelegálnych skládok, budovania zberných dvorov a rozšírenia vodovodnej siete. Informovala riaditeľka mediálneho odboru Kancelárie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Miriam Žiaková.
Finančná podpora vo výške viac ako 748.995 eur bola schválená pre obce a mestá Ulič, Lastovce, Modrý Kameň, Spišský Štiavnik, Olejníkov, Rožkovany a Žiar nad Hronom na realizáciu projektov sanácie nelegálnych skládok odpadu. Vďaka týmto projektom bude odstránený odpad z plochy presahujúcej 25.000 štvorcových metrov.
Ďalšie dva projekty sú zamerané na vybudovanie a vybavenie zberných dvorov v obciach Terňa a Vikartovce. Celková výška podpory predstavuje vyše 649.767 eur. „Realizáciou projektov sa zabezpečí zber približne 97 ton odpadu ročne, čo prispeje k efektívnejšiemu nakladaniu s odpadmi a zlepšeniu environmentálnych podmienok v regiónoch,“ uviedli z ÚSVRK. Podporený bol aj projekt vybudovania vodovodu v obci Bajč v celkovej hodnote 313.000 eur. Nový vodovod v dĺžke jedného kilometra prispeje k zlepšeniu dostupnosti pitnej vody a kvality života obyvateľov.
Investície do životného prostredia a základnej infraštruktúry majú podľa splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra Daška priamy dosah na kvalitu života ľudí v mestách a obciach. „Odstraňovanie nelegálnych skládok, budovanie zberných dvorov či zabezpečenie prístupu k pitnej vode sú konkrétne kroky, ktoré pomáhajú vytvárať dôstojnejšie a zdravšie podmienky pre všetkých obyvateľov,“ dodal Daško.