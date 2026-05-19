Šialene rýchla jazda na kolobežke a ALKOHOL v dychu: Polícia mala čo robiť, zverejnili VIDEO z konfrontácie vodiča

BRATISLAVA - Nezodpovedná jazda na výkonnej elektrokolobežke skončila zásahom polície. Muž na Hodonínsku ohrozoval cyklistov aj chodcov, jazdil pod vplyvom alkoholu a navyše napriek platnému zákazu šoférovania.
Prípad sa odohral počas víkendu na cyklotrase Mutěnka v Dubňanoch. Policajná hliadka si všimla rýchlo idúcu elektrokolobežku so sedadlom, ktorej vodič nebezpečne kľučkoval medzi cyklistami a následne pokračoval aj po chodníkoch.
Vodič začal s argumentom, že kolobežka na jednotke nejde tak rýchlo, ukázalo sa, že pil
"Ako rýchlo to jazdí?" spýtal sa vodiča policajt. Ten bez váhania odpovedal: "Na jednotku to ide asi 13 kilometrov za hodinu.". Na tieto úsmevné slová vodiča policajt pohotovo reagoval, že aj na základe záberov z kamery je očividné, že rýchlosťou 13 kilometrov za hodinu zjavne nešiel.
Policajtom sa muža podarilo zastaviť až približne po jednom kilometri. Dychová skúška ukázala 1,5 promile alkoholu.
Následná kontrola odhalila ďalšie porušenia predpisov. Elektrokolobežka, ktorá podlieha schvaľovaciemu procesu, nebola registrovaná, nemala evidenčné číslo ani uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Vodič navyše počas jazdy nemal ochrannú prilbu.
Jazda napriek zákazu
Keďže išlo o stroj schopný dosiahnuť rýchlosť vyššiu ako 25 kilometrov za hodinu, muž mal mať aj príslušné vodičské oprávnenie. Policajti však zistili, že jazdil napriek platnému zákazu vedenia motorových vozidiel. Ten mu bol uložený už v minulosti za jazdu pod vplyvom alkoholu, pri ktorej spôsobil dopravnú nehodu so zranením.
Polícia opätovne upozorňuje, že aj pri jazde na elektrokolobežkách platí nulová tolerancia alkoholu a drog. Pri výkonnejších strojoch navyše vodiči musia počítať s rovnakými povinnosťami ako pri iných motorových vozidlách vrátane registrácie, poistenia či vodičského oprávnenia.