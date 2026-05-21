Trump dal sľub! Zaviazal sa, že USA získajú iránske zásoby obohateného uránu

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump sa vo štvrtok zaviazal, že Spojené štáty získajú iránske zásoby obohateného uránu napriek vyjadreniam Teheránu, že tento rádioaktívny obohatený materiál nikomu neodovzdá. Informuje správa agentúry Reuters.

„Dostaneme ho. Nepotrebujeme ho a ani ho nechceme. Pravdepodobne ho zničíme po tom, čo ho získame, no nemôžeme dovoliť, aby si ho nechali,“ povedal Trump reportérom v Bielom dome. Predpokladá sa, že Irán vlastní približne 408 kilogramov vysoko obohateného uránu. Šéf Bieleho domu ešte v apríli uviedol, že presun materiálu nebude jednoduchý, keďže americké sily minulý rok zbombardovali a zničili iránske jadrové zariadenia. Získanie uránu ale patrí k hlavným cieľom Trumpovho plánu vo vojne proti Iránu, keďže USA sa snažia zabrániť Teheránu vo vývoji jadrovej zbrane, čo krajina popiera.

Dvaja vysokopostavení iránski predstavitelia uviedli pre agentúru Reuters, že na základe príkazu najvyššieho vodcu Iránu Modžtabu Chameneího nie je povolené vyviesť vysoko obohatený urán do zahraničia. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že vojnu nebude považovať za skončenú, kým sa z Iránu neodstráni obohatený urán, kým Teherán neukončí podporu pre svoje spriaznené milície a kým nedôjde k eliminácii jeho balistických raketových kapacít.

