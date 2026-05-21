Tragický požiar bytu vo Viedni! Zomreli dve malé deti, dohliadala na nich sestra

VIEDEŇ - Pri požiari bytu vo Viedni dnes zahynulo trojročné dievča, neskôr podľahol ťažkým zraneniam aj jej dvojročný brat. Ľahšie zranenia utrpela ich 14-ročná sestra, ktorá na oboch dohliadala. Informovala o tom agentúra APA.
Príčinou požiaru bola podľa úradov technická porucha na akumulátore ručného vysávača, ktorý sa vznietil. Polícia podľa APA výslovne uviedla, že rodičia detí nebudú čeliť žiadnemu vyšetrovaniu, keďže neporušili žiadny zákon tým, že dohľad nad malými deťmi zverili ich staršej dcére.