Veľký požiar v pekárňach! Vznikla škoda za zhruba 100 miliónov korún

KLADNO - V Kladne vo štvrtok horelo v pekárňach v ulici Pri Kožovej hore, oheň zasiahol technológie. Škoda je odhadnutá na 100 miliónov korún. Príčinu zisťuje vyšetrovateľ požiarov v spolupráci s políciou a Technickým ústavom požiarnej ochrany, povedal dnes ČTK hovorca stredočeských hasičov Tomáš Bakalář. V ulici Pri Kožovej hore sídlia pekárne La Lorraine.

Hasiči vychádzali k požiaru, ktorý bol ohlásený pred 2.00 h. Požiar poškodil dopravník polotovarov a ochladzovaciu vežu, uviedol Bakalář. Po dohasení požiaru bol do dnešného rána na mieste nariadený dohľad.

Podľa Bakalára sa hasičom podarilo uchrániť technológie v hodnote okolo jednej miliardy korún. La Lorraine Bakery Group je belgická firma. Zameriava sa nielen na chlieb a slané pečivo, ale aj na sladké a zákusky. Dodáva tiež reštauráciám, hotelom a podobne.

Sajfa sa porovnal s Valábikom: Mimozemšťania by neverili, že sú jeden živočíšny druh!
Nový reprezentačný tréner Vladimír Weiss: Gro mužstva je výborné
Vodiči, počkáte si: Na viacerých úsekoch na Slovensku je potrebné rátať so zdržaním
Poslanci sa na ďalšej schôdzi budú riadiť už novým rokovacím poriadkom: Čo sa mení?
Bankomatová MAFIA opäť udrela: Ďalší útok na zariadenie a poplach o štvrtej hodine ráno!
Nitra: Plánovaná uzávera cesty na Klokočinu je odložená, dôvodom je pretrvávajúci dážď
Veľká zmena v starostlivosti o seniorov: Budú sa o nás raz starať roboty? Slováci v tom majú jasno!
Stopka pre "kráľovské" platy v NBS? Kažimír zarába cez 20-tisíc mesačne, poslanci chcú radikálny rez!
Koniec je jasný: Známy ruský ekonóm opísal, prečo Rusko smeruje k bankrotu a porážke
Zabudnite na Nvidiu či Google: AI boom má nečakaného víťaza, ktorý mieri na post najziskovejšej firmy planéty!

VIDEO Juraj Slafkovský režíroval kanonádu Montrealu: Buffalo zostrelil tromi bodmi
MS V HOKEJI 2026 Zloženie skupín a kompletný program: Kde a kedy sledovať slovenských hokejistov?
Dukla má nového trénera! Do Trenčína prichádza súčasný Országhov asistent z reprezentácie
VIDEO Mimoriadna tlačovka nového trénera! Prvé slová Vladimíra Weissa po prevzatí reprezentácie
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Most na D1 pri Fričovciach čaká štvormesačná oprava
Logistika počas letných prázdnin: Tipy, ktoré vám zachránia leto
Slovenskí rodičia sporia deťom viac ako českí: Slovenky vedú aj pri nižších platoch
Myslíte si, že máte ťažkú prácu? Týchto 5 povolaní vám zmení perspektívu
Vyžmýkaní ako citrón? 5 tipov, čo robiť po práci, aby ste dobili baterky a nielen „prežívali“
Hostia za dverami? S touto expresnou syrovou roládou vás nič neprekvapí.
Krémeš, ako ho nepoznáte. Klasiku som vymenila za karamel a nemohla som urobiť lepšie.
Dúha na tanieri: Čo hovorí farba zeleniny o jej chuti?
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Tajomné kufríky čínskych agentov pri Trumpovi vyvolali šialenstvo na internete
Vedci navrhli nový spôsob, ako hľadať mimozemský život. Nemusí ho prezradiť molekula, ale zvláštny „chemický poriadok“
CNN: Rusko prvýkrát od roku 2024 stráca viac územia, než získava
Ľudské telo môže mať skrytú schopnosť regenerácie. Nová štúdia ukazuje, že hranica medzi jazvou a obnovou nemusí byť pevná
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú

Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Malá investícia a obrovský efekt! 7 trvaliek do záhona, ktoré rýchlo rastú a krásne kvitnú
Answear mení módu na filmový zážitok: Jarná kampaň SS26 vás vtiahne do sveta emócií, pohybu a ženskosti
Bankomatová MAFIA opäť udrela: Ďalší útok na zariadenie a poplach o štvrtej hodine ráno!
Ferenčák v úzkych: Primátora Kežmarku rieši kriminálka! Podpisoval stavebné povolenia sám sebe?
Tragédia na Maldivách! Počas potápania zahynulo päť talianskych turistov
Montrealské striptérky sa búria! Plánujú štrajk pred pretekmi F1, chcú TOTO

