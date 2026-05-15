Veľký požiar v pekárňach! Vznikla škoda za zhruba 100 miliónov korún

KLADNO - V Kladne vo štvrtok horelo v pekárňach v ulici Pri Kožovej hore, oheň zasiahol technológie. Škoda je odhadnutá na 100 miliónov korún. Príčinu zisťuje vyšetrovateľ požiarov v spolupráci s políciou a Technickým ústavom požiarnej ochrany, povedal dnes ČTK hovorca stredočeských hasičov Tomáš Bakalář. V ulici Pri Kožovej hore sídlia pekárne La Lorraine.
Hasiči vychádzali k požiaru, ktorý bol ohlásený pred 2.00 h. Požiar poškodil dopravník polotovarov a ochladzovaciu vežu, uviedol Bakalář. Po dohasení požiaru bol do dnešného rána na mieste nariadený dohľad.
Podľa Bakalára sa hasičom podarilo uchrániť technológie v hodnote okolo jednej miliardy korún. La Lorraine Bakery Group je belgická firma. Zameriava sa nielen na chlieb a slané pečivo, ale aj na sladké a zákusky. Dodáva tiež reštauráciám, hotelom a podobne.