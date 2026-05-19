Trump odložil útok na islamskú republiku: Vidí pozitívny vývoj na rokovaniach s Iránom

WASHINGTON - Prezident USA Donald Trump v utorok informoval o „veľmi pozitívnym vývoji“ na rokovaniach s Iránom a uviedol, že práve tieto rozhovory ho presvedčili, aby odložil plánovaný vojenský útok na islamskú republiku. Informovala o tom agentúra AFP.
Trump informoval, že spojenci Spojených štátov na Blízkom východe - Katar, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a niekoľko ďalších krajín - mu oznámili, že „sú veľmi blízko dohody“, ktorá by Iránu zabránila získať jadrové zbrane. „Je to veľmi pozitívny vývoj, ale uvidíme, či to nakoniec k niečomu povedie,“ povedal počas podujatia v Bielom dome.
„Zdá sa, že existuje veľmi dobrá šanca, že sa im podarí niečo dohodnúť. Ak to dokážeme bez toho, aby sme ich bombardovali, bol by som veľmi šťastný,“ zdôraznil americký prezident. Dodal tiež, že Katar, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a niekoľko ďalších krajín požiadali Spojené štáty o odloženie útokov na Irán o dva až tri dni, pretože veria, že dohoda je blízko. Dodal, že Spojené štáty informovali Izrael a niekoľko ďalších blízkovýchodných krajín o rozhodnutí odložiť útoky na Irán. USA zároveň očakávajú, že Irán poskytne písomné uistenie, že Teherán nemá v úmysle vyvíjať jadrové zbrane, povedal Trump.