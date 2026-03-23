Slovenský snack zaujal na prestížnej výstave v Dubaji. Gam's hlási ocenenie na svetovej výstave Gulfood 2026

To, že sa slovenská značka presadí v medzinárodnej konkurencii, sa nestáva každý deň. Značka Gam's (A.N.J. distribution, s. r. o.) informuje o úspechu na svetovej potravinárskej výstave Gulfood 2026 v Dubaji, kde si odniesla ocenenia v rámci Gulfood Innovation Awards 2026 – za najlepší snack v kategórii (proteínové chipsy).
„Pre slovenskú firmu je to veľká vec. Na podobnom fóre súperíte s globálnymi hráčmi a každý detail rozhoduje," uvádza Róbert Palka, spolumajiteľ spoločnosti A.N.J. distribution.
Čo je Gam's
Gam's – skratka pre Gain and Maintain Stamina – je značka proteínových snackov, tyčiniek a výživových doplnkov, ktorá sa predáva aj cez e-shop gams-shop.sk a je dnes prítomná vo viac ako 40 krajinách. Firma stojaca za značkou – A.N.J. distribution so sídlom v Šali – zdôrazňuje, že sa nechce spoliehať na „katalógové" produkty, ale stavia na vlastnom vývoji, vlastnej výrobe a kontrole kvality.
Portfólio je širšie, ako by sa zdalo na prvý pohľad: okrem proteínových tyčiniek a chipsov zahŕňa kolagény, proteínové prášky, funkčné nápoje, zázvorové shoty, čokolády a aj vegánsky sortiment.
„Ak máte vlastný vývoj a výrobu, viete produkt zlepšovať rýchlejšie a držať kvalitu. To je pri exporte aj pri budovaní značky rozhodujúce," dopĺňa Jozef Štefaňák, spolumajiteľ spoločnosti.
Nie prvé ocenenie
Dubaj nebol prvým medzinárodným uznaním pre Gam's. Už v roku 2024 firma získala ocenenia na SIAL Innovation v Paríži za proteínové chipsy aj ovocie v proteíne, a na Slovensku bola ocenená v rámci Voľba spotrebiteľov SR 2024 za najlepšiu novinku.
Prečo je to dôležité
Ocenenia z medzinárodných výstav často fungujú ako rýchly test dôveryhodnosti. Značke pomáhajú otvárať dvere k partnerom a zároveň posilňujú vnímanie u zákazníkov. Spoločnosť v roku 2025 dosiahla tržby takmer 10 miliónov eur a pre rok 2026 plánuje investíciu 3,28 milióna eur do nových výrobných liniek, ktoré majú ďalej zvýšiť kapacity a kvalitu výroby.
O spoločnosti
A.N.J. distribution, s. r. o. je slovenská spoločnosť budujúca značku Gam's a prevádzkujúca e-shop gams-shop.sk. Zamestnáva takmer 100 ľudí a dodáva produkty do viac ako 40 krajín.
