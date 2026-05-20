Pellegrini po boku prezidenta Albánska: Integrácia západného Balkánu je kľúčom k bezpečnosti EÚ

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini zdôraznil dôležitosť vstupu Albánska do Európskej únie. Zo strany Slovenska týmto snahám vyjadril podporu. Hlava štátu to uviedla počas spoločnej tlačovej konferencie s albánskym prezidentom Bajramom Begajom pri príležitosti jeho návštevy. Ten Slovensku za podporu poďakoval a pripomenul dôležitosť zlepšovania spolupráce medzi krajinami.
„Globálne dianie je čoraz častejšie ovplyvňované rozhodnutiami veľkých mocností, ktoré majú priamy dosah na ekonomiku všetkých krajín bez ohľadu na ich veľkosť alebo geografickú polohu. O to dôležitejšie je, aby sme ako partneri dokázali stáť bok po boku a dokázali spoločne reagovať na potenciálne krízy vyplývajúce z konfliktov aj z napätí rôznych častí sveta. Slovensko a Albánsko spája úprimný záujem o stabilitu, bezpečnosť, ale aj prosperitu nášho regiónu,“ poukázal Pellegrini.
Ako dodal, pre bezpečnosť Európskej únie je dôležitá európska integrácia krajín západného Balkánu. Begaj sa s tým stotožnil. Bez bezpečnosti západného Balkánu nie je podľa neho zaručená ani bezpečnosť Európy. Albánska hlava štátu zároveň zdôraznila potrebu zvýšiť tamojší rozpočet na obranu, aby krajina plnila záväzky Severoatlantickej aliancie. „Boli by sme radi, keby Slovensko prejavilo záujem pomôcť Kosovu v procese začlenenia sa do Európskej únie,“ vyhlásil tiež.
Pellegrini počas tlačovej konferencie reagoval aj na migračnú politiku Albánska. Zdôraznil svoj postoj, podľa ktorého by Únia nemala na svojom území držať nelegálnych migrantov, ale financovať centrá v krajinách, z ktorých na jej územie prúdia. Očakáva, že Albánsko pri vstupe do Únie vyrieši otázku migračných centier, ktoré na svojom území prevádzkuje v spolupráci s Talianskom. Begaj na svoju dvojdňovú návštevu Slovenska pricestoval v stredu. Stretnúť by sa mal aj s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) a predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD). Vo štvrtok (21. 5.) by mohol navštíviť Pezinok.