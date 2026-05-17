Nedeľa17. máj 2026, meniny má Gizela, zajtra Viola

Expert totálne zhodil Trumpa: Takú porážku USA ešte nezažili! Má na mysli vojnu s Iránom

Prezident USA Donald Trump
Prezident USA Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Jose Luis Magana)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

WASHINGTON - Vojna proti Iránu mala podľa Washingtonu demonštrovať silu Spojených štátov. Známy americký historik však tvrdí presný opak. Donald Trump podľa neho narazil na konflikt, ktorý môže zásadne oslabiť postavenie Ameriky vo svete.

Americký historik a expert na medzinárodné vzťahy Robert Kagan vo svojom komentári pre The Atlantic ostro kritizoval postup prezidenta USA Donalda Trumpa vo vojne proti Iránu. Konflikt označil za strategickú katastrofu, akú podľa neho Spojené štáty ešte nezažili.

Kagan v texte s názvom „Šach mat v Iráne“ tvrdí, že výsledkom vojny nebude oslabenie Teheránu, ale naopak posilnenie jeho vplyvu v regióne. Spojené štáty podľa neho z konfliktu vychádzajú ako krajina, ktorá nedokázala dosiahnuť svoje ciele.

Podľa historika ide o porážku bez precedensu

Kagan, ktorý v minulosti podporoval vojenské operácie USA v Afganistane, Iraku či Sýrii, napísal, že americké dejiny síce poznajú bolestivé vojenské neúspechy, no žiaden z nich podľa neho nespôsobil dlhodobé oslabenie globálneho postavenia Washingtonu.

„Katastrofálne straty v Pearl Harbore, na Filipínach aj v celom západnom Pacifiku počas prvých mesiacov druhej svetovej vojny sa napokon podarilo zvrátiť. Porážky vo Vietname a Afganistane boli drahé, ale nespôsobili trvalé poškodenie postavenia Ameriky vo svete,“ uviedol historik.

Tentoraz však podľa neho ide o úplne inú situáciu.

„Porážka v súčasnej konfrontácii s Iránom bude mať úplne odlišný charakter. Nedá sa napraviť ani ignorovať. Nebude existovať návrat k pôvodnému stavu ani žiadne konečné americké víťazstvo, ktoré by spôsobené škody zvrátilo. Hormuzský prieliv už nebude ‚otvorený‘ tak ako kedysi,“ napísal Kagan.

Irán môže získať silnejšiu pozíciu

Historik tvrdí, že kontrola nad Hormuzským prielivom môže z Iránu urobiť jedného z najvýznamnejších hráčov nielen na Blízkom východe, ale aj v globálnej politike.

Podľa neho sa zároveň posilní spolupráca Teheránu s Ruskom a Čínou, zatiaľ čo vplyv Spojených štátov bude slabnúť.

„Úloha Číny a Ruska ako spojencov Iránu sa posilní, zatiaľ čo úloha Spojených štátov sa výrazne oslabí. Konflikt ani zďaleka neukázal americkú silu, ako tvrdili zástancovia vojny. Naopak, odhalil Ameriku ako krajinu, ktorá je nespoľahlivá a nedokáže dokončiť to, čo sama začala,“ myslí si Kagan.

Trump vraj prišiel o svoje „karty“

Historik v komentári pripomenul aj Trumpovu obľúbenú metaforu o „kartách“, ktorú prezident často používa pri hodnotení medzinárodných rokovaní.

„Nie je vôbec jasné, či mu ešte zostali nejaké dobré karty,“ skonštatoval Kagan.

Podľa jeho slov bombardovali USA a Izrael Irán 37 dní. Operácia síce zasiahla časť iránskeho vedenia aj armády, zásadný cieľ sa však podľa neho splniť nepodarilo.

„Napriek tomu sa im nepodarilo zvrhnúť režim ani prinútiť Irán k čo i len najmenšiemu ústupku,“ uviedol historik.

Časť podporovateľov vojny preto podľa neho tlačí na obnovenie útokov. Kagan však pochybuje, že by ďalšie bombardovanie prinieslo rozhodujúci zlom. Naopak, Irán by podľa neho odpovedal údermi proti štátom Perzského zálivu.

Rozhodujúci moment mal prísť po útoku na plynové zariadenia

Kagan zároveň opísal udalosť, ktorá mala podľa neho zmeniť Trumpov pohľad na pokračovanie vojny.

Za zlomový moment označil 18. marec, keď Izrael zaútočil na iránske plynové pole South Pars. Irán následne podnikol odvetný úder proti katarskému priemyselnému mestu Ras Laffan, kde sa nachádza najväčší exportný závod na zemný plyn na svete.

„Trump následne vyhlásil moratórium na ďalšie útoky proti iránskym energetickým zariadeniam a potom oznámil prímerie, hoci Irán neurobil ani jediný ústupok,“ pripomenul historik.

Podľa Kagana si Biely dom uvedomil, že ďalšia eskalácia konfliktu by mohla poškodiť ropnú a plynovú infraštruktúru v regióne na celé roky.

„Stačilo by len niekoľko úspešných útokov a svet vrátane Spojených štátov by sa mohol dostať do dlhodobej ekonomickej krízy,“ varoval.

Historik hovorí o faktickej kapitulácii USA

Kagan označil súčasnú situáciu za stav, ktorý sa veľmi približuje „šach matu“. „Ak to ešte nie je šach mat, tak sme k nemu veľmi blízko,“ napísal.

Podľa jeho slov Trump v posledných dňoch údajne požiadal americké spravodajské služby, aby vyhodnotili scenár, v ktorom by jednoducho vyhlásil víťazstvo a z konfliktu odišiel.

„Akékoľvek iné riešenie než faktická kapitulácia Spojených štátov so sebou prináša obrovské riziká, ktoré Trump zatiaľ nebol ochotný podstúpiť,“ tvrdí historik.

Ak by sa podľa neho Washington rozhodol konflikt dokončiť, znamenalo by to rozsiahlu pozemnú inváziu a následnú okupáciu Iránu. Práve preto sa podľa Kagana javí ústup z vojny ako najpravdepodobnejší scenár.

Varovanie pred oslabením Ameriky

Historik následne načrtol, ako by mohla vyzerať situácia po prípadnej porážke Spojených štátov.

Irán by si podľa neho udržal kontrolu nad Hormuzským prielivom, výrazne by posilnil svoje postavenie a zároveň by si zachoval schopnosť pokračovať vo vývoji jadrovej zbrane. Izrael by sa tak ocitol vo výrazne nebezpečnejšej situácii.

„Nové pomery v Hormuzskom prielive spôsobia zásadnú zmenu v rozložení moci a vplyvu na regionálnej aj globálnej úrovni. Spojené štáty budú v regióne pôsobiť ako papierový tiger, čo prinúti krajiny Perzského zálivu aj ďalšie arabské štáty prispôsobiť sa Iránu,“ uviedol Kagan.

Na záver upozornil aj na ďalší problém, ktorý podľa neho vojna odhalila — rýchle vyčerpávanie amerických zásob zbraní a munície.

„Americká porážka v Perzskom zálive bude mať aj širšie globálne dôsledky. Celý svet teraz vidí, že už niekoľko týždňov vojny s druhoradou mocnosťou znížilo americké zásoby zbraní na nebezpečne nízku úroveň,“ dodal historik.

Viac o téme: USADonald TrumpIránTotálna porážkaRobert Kagan
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Mohammad Báker Kálíbáf
Napätie medzi Teheránom a USA: Kálíbáf varuje Trumpa! Irán hrozí 90-percentným obohatením uránu
Zahraničné
Senátor Mark Kelly
Americký senátor je v šoku: Muničné sklady armády sú prázdne! Zbrane sa minuli na vojnu v Iráne
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump.
Trump nešetril kritikou svojich predchodcov: Irán vraj využíval ich slabosť!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ovčiarska nedeľa v Múzeu slovenskej dediny v Martine
Ovčiarska nedeľa v Múzeu slovenskej dediny v Martine
Správy
Na Železnej studničke prebieha rozsiahla obnova dvoch rybníkov
Na Železnej studničke prebieha rozsiahla obnova dvoch rybníkov
Cestovanie
Prekvapivé slová Dominiky Roškovej: Svadba v nedohľadne! Dala prednosť inému mužovi
Prekvapivé slová Dominiky Roškovej: Svadba v nedohľadne! Dala prednosť inému mužovi
Prominenti

Domáce správy

Martina Šimkovičová
Šimkovičová v Cannes: Slovensko bojuje o prestížnu filmovú cenu medzi svetovou elitou
Domáce
Nočný horor na Spiši:
Nočný horor na Spiši: Z bytovky evakuovali 15 rodín kvôli hrozbe výbuchu, v putách skončil tréner z Brazílie!
Domáce
Areál termálneho kúpaliska Vadaš
Nová sezóna s trpkou príchuťou: Štúrovský Vadaš otvára bazény, po kauze s amébou je bez riaditeľa
Domáce
Matovič ostro kritizuje koalíciu: Návrhy k referendu považuje za podlý pokus udržať si moc
Matovič ostro kritizuje koalíciu: Návrhy k referendu považuje za podlý pokus udržať si moc
Bratislava

Zahraničné

Šialená policajná naháňačka s
Šialená policajná naháňačka s bizarným koncom: Opitého vodiča po osudnom náraze čakalo obrovské prekvapenie
Zahraničné
Taiwanský prezident Laj Čching-te.
Taiwan zdôrazňuje: Podpora USA je kľúčová pre stabilitu a odstrašenie Číny
Zahraničné
Donald Trump
Expert totálne zhodil Trumpa: Takú porážku USA ešte nezažili! Má na mysli vojnu s Iránom
Zahraničné
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Netanjahu uviedol, že väčšina organizátorov útokov zo 7. októbra už bola zabitá
Zahraničné

Prominenti

Finále Let's dance, Marianna
Ďurianová prekvapila vyjadrením: Bodyguardov už nepotrebuje! Stačí jej tento mladý fešák
Domáci prominenti
Adriana Sklenaříková vsadila na
Vojna pokračuje útokom na Sklenaříkovú: Drogy a pornografia! Adriana vracia úder
Domáci prominenti
Gillian Anderson a David
24 rokov od Akty X: Agentka Scullyová žiari... Pozrite, ako sa zmenila!
Zahraniční prominenti
Let´s Dance 11, finále,
Prekvapivé slová Dominiky Roškovej: Svadba v nedohľadne! Dala prednosť inému mužovi
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Masturbácia a muži: 5
Masturbácia a muži: 5 faktov, ktoré menia pohľad na intímne zdravie
vysetrenie.sk
Známe letovisko má problém:
Známe letovisko má problém: VIDEO Oblasť začali okupovať TIETO krásne vtáky! Kde sa vzali?
Zaujímavosti
FOTO Celkový pohľad na vchod
TAKÝTO podnik ste ešte nevideli: Za pultom stoja baristi, no skutočný šéf nie je človek!
Zaujímavosti
Väznica hrôzy: Old Dubbo
Väznica hrôzy: Old Dubbo Gaol je mementom brutality, popráv a pokusov o útek
dromedar.sk

Dobré správy

MS v hokeji 2026
Slovensko začína MS v hokeji 2026: Aha, s kým hráme! Nechýbajú ani synovia slávnych otcov
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Foto: Budiš)
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Už žiadne červené spálenie: Slovenky prechádzajú na nový spôsob opaľovania
hashtag.sk

Ekonomika

Trumpov zákon môže zničiť profesionálny poker: Legendárny hráč hovorí o konci kariéry!
Trumpov zákon môže zničiť profesionálny poker: Legendárny hráč hovorí o konci kariéry!
Škoda predstavila extrémne limitovanú Fabiu: Na Slovensko príde len päť kusov! (foto)
Škoda predstavila extrémne limitovanú Fabiu: Na Slovensko príde len päť kusov! (foto)
TOP 10 trendy destinácií na rok 2026: Rebríček ovládol európsky ostrov!
TOP 10 trendy destinácií na rok 2026: Rebríček ovládol európsky ostrov!
Týchto 15 trikov na vás v obchode skúšajú každý deň: Myslíte si, že nenaletíte? Otestujte sa! (kvíz)
Týchto 15 trikov na vás v obchode skúšajú každý deň: Myslíte si, že nenaletíte? Otestujte sa! (kvíz)

Šport

Rakúsko – Maďarsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
Rakúsko – Maďarsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
MS V HOKEJI 2026 Slovensko oslavuje druhé víťazstvo! Po skvelom výkone držíme stopercentnú bilanciu
MS V HOKEJI 2026 Slovensko oslavuje druhé víťazstvo! Po skvelom výkone držíme stopercentnú bilanciu
MS v hokeji
Dánsko – Švédsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
Dánsko – Švédsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
VIDEO Zábery len pre silné povahy: Favorit MotoGP skončil v nemocnici, víťazný Talian
VIDEO Zábery len pre silné povahy: Favorit MotoGP skončil v nemocnici, víťazný Talian
MotoGP

Auto-moto

Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Veterány
Diaľničiari pokračujú v oprave D1 v prešovskom regióne
Diaľničiari pokračujú v oprave D1 v prešovskom regióne
Doprava
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Predstavujeme
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Najčastejšie klamstvá v pracovných inzerátoch: Čo sa skrýva za lákavými frázami?
Najčastejšie klamstvá v pracovných inzerátoch: Čo sa skrýva za lákavými frázami?
Hľadám prácu
Sandra Balažíková: Rodičovstvo prináša množstvo zručností, ktoré sú v pracovnom prostredí veľmi cenné
Sandra Balažíková: Rodičovstvo prináša množstvo zručností, ktoré sú v pracovnom prostredí veľmi cenné
Pracovné prostredie
10 000 krokov denne: Mýtus z marketingových oddelení alebo recept na zdravie?
10 000 krokov denne: Mýtus z marketingových oddelení alebo recept na zdravie?
Motivácia a inšpirácia
Práca snov: Existujú ľudia, ktorí sú platení za to, o čom my ostatní len snívame
Práca snov: Existujú ľudia, ktorí sú platení za to, o čom my ostatní len snívame
O práci s humorom

Varenie a recepty

Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Ako pestovať nenáročné bylinky na balkóne
Ako pestovať nenáročné bylinky na balkóne
Rady a tipy
Ako marinovať zeleninu a vytiahnuť z nej maximum chuti?
Ako marinovať zeleninu a vytiahnuť z nej maximum chuti?
Rady a tipy

Technológie

Ľudský mozog sa tisíce rokov zmenšuje. Prečo potom nie sme hlúpejší než naši predkovia?
Ľudský mozog sa tisíce rokov zmenšuje. Prečo potom nie sme hlúpejší než naši predkovia?
História
Mikroskop veľký ako pero môže zmeniť diagnostiku rakoviny. PrecisionView ukáže lekárom podozrivé tkanivo ešte pred biopsiou
Mikroskop veľký ako pero môže zmeniť diagnostiku rakoviny. PrecisionView ukáže lekárom podozrivé tkanivo ešte pred biopsiou
Správy
Nie každý cukor sa v tele správa rovnako. Fruktóza môže podľa vedcov posielať telu signál, aby začalo ukladať tuk
Nie každý cukor sa v tele správa rovnako. Fruktóza môže podľa vedcov posielať telu signál, aby začalo ukladať tuk
Správy
Rusi prišli o ďalší vrtuľník Mi 8 aj s posádkou. Ak ho nezostrelili Ukrajinci, pre Moskvu je to ešte horšia správa
Rusi prišli o ďalší vrtuľník Mi 8 aj s posádkou. Ak ho nezostrelili Ukrajinci, pre Moskvu je to ešte horšia správa
Armádne technológie

Bývanie

Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia

Pre kutilov

Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití trávnika: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití trávnika: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Záhrada
Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Záhrada
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Recepty
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Vykurovanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Feminity & Oriflame joga: Štýlová Soňa Skoncová, Simona Brnová a mnohé ďalšie
Slovenské celebrity
Feminity & Oriflame joga: Štýlová Soňa Skoncová, Simona Brnová a mnohé ďalšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Odstrašujúce zábery zo Slovenského
Domáce
Odstrašujúce zábery zo Slovenského raja: Rokliny museli uzatvoriť, turistov vyhnala voda!
Šialená policajná naháňačka s
Zahraničné
Šialená policajná naháňačka s bizarným koncom: Opitého vodiča po osudnom náraze čakalo obrovské prekvapenie
Donald Trump
Zahraničné
Expert totálne zhodil Trumpa: Takú porážku USA ešte nezažili! Má na mysli vojnu s Iránom
Nočný horor na Spiši:
Domáce
Nočný horor na Spiši: Z bytovky evakuovali 15 rodín kvôli hrozbe výbuchu, v putách skončil tréner z Brazílie!

Ďalšie zo Zoznamu