Napätie medzi USA a Iránom rastie: Teherán tvrdí, že Washington neponúkol žiadne ústupky

TEHERÁN - Spojené štáty stanovili päť kľúčových podmienok na dosiahnutie dohody o ukončení vojny s Teheránom, avšak podľa iránskych médií v nich Washington Teheránu neposkytol žiadne ústupky. V nedeľu na to upozornila agentúra AFP.
Tvrdé podmienky USA
Iránska agentúra Fárs priniesla informáciu, že Washington Teheránu odoslal päťbodový návrh, v ktorom požadujú, aby Irán v budúcnosti prevádzkoval iba jedno jadrové zariadenie a odovzdal svoje zásoby vysoko obohateného uránu Spojeným štátom. USA tiež odmietajú uvoľniť „čo i len štvrtinu“ iránskych zmrazených aktív v zahraničí alebo zaplatiť reparácie za škody spôsobené Iránu počas vojny, ktorá vypukla 28. februára.
AFP pripomína, že Irán naopak požaduje ukončenie vojenských operácií na všetkých frontoch, vrátane izraelskej ofenzívy v Libanone, ako aj zastavenie námornej blokády iránskych prístavov zo strany USA, ktorá trvá od 13. apríla. Zároveň vyzval na zrušenie všetkých sankcií zo strany USA a na uvoľnenie iránskych aktív zmrazených v zahraničí. Kľúčovou podmienkou je aj „uznanie suverenity Iránu nad Hormuzským prielivom“.
Teherán kritizuje Washington
„Spojené štáty, ktoré neponúkajú žiadne konkrétne ústupky, chcú dosiahnuť ústupky, ktoré sa im nepodarilo presadiť počas vojny, čo povedie k patovej situácii v rokovaniach,“ skonštatovala iránska agentúra Mers.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok vyhlásil, že Teherán od Washingtonu dostal správy o ochote pokračovať v mierových rokovaniach. Zdôraznil však, že iránski predstavitelia nedôverujú Spojeným štátom a rokovať s nimi budú len v prípade, ak to budú myslieť vážne.