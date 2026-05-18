Heroín za milióny zastavili včas: Polícia odhalila zásielku drog zo Španielska

ĽUBĽANA - Kriminalisti zo slovinského Národného úradu pre vyšetrovanie a niekoľkých policajných okrskov minulý týždeň prekazili neďaleko mesta Celje odovzdanie 60 kilogramov heroínu. Informuje o tom agentúra STA.
Päťdesiattriročný Srb prevážal drogy nákladným autom zo Španielska s cieľom odovzdať ich 36-ročnému Slovincovi. Polícia oboch zatkla a prehľadala ich domy. Okrem 60 kilogramov heroínu zaistila 50.000 eur v hotovosti. Muži sú podozriví z nedovolenej výroby a obchodovania s drogami. V prípade dokázania viny im hrozí 5- až 15-ročné väzenie a zatiaľ zostávajú vo väzbe.