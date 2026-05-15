V Konžskej demokratickej republike sa šíri ebola: Údajne jej podľahlo už 65 ľudí

ČTK, TASR

KINSHASA - Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC Africa) v piatok potvrdilo šírenie eboly v provincii Ituri na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR). Zdravotníci evidujú 250 osôb podozrivých z nákazy a 65 ľudí, ktorí už na ebolu pravdepodobne zomreli. Píše agentúra AP.

K väčšine prípadov aj úmrtí došlo v okolí miest Mongwalu a Rwampara. „Medzi laboratórne potvrdenými prípadmi boli hlásené štyri úmrtia. Z mesta Bunia hlásili podozrenia na ochorenie, ktoré sa ešte musia potvrdiť,“ uviedlo centrum. Podľa predbežných zistení ide o kmeň vírusu, ktorý nepatrí k typu Zaire a v súčasnosti sa ho snažia podrobnejšie identifikovať.

CDC dnes zvolalo koordinačné stretnutie zamerané na prijatie opatrení na boj proti šíreniu choroby vrátane cezhraničného dohľadu. Stretnutia sa okrem predstaviteľov Konga zúčastnia aj zástupcovia Ugandy a Južného Sudánu, teda krajín, ktoré sa zasiahnutou provinciou susedia, a predstavitelia "globálnych partnerov". Výsledky predbežných laboratórnych testov potvrdili prítomnosť vírusu v 13 z 20 vzoriek. Testy vykonal konžský Národný inštitút pre biomedicínsky výskum.

„Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb vyjadruje obavy z rizika ďalšieho šírenia vzhľadom na urbánny charakter miest Bunia a Rwampara, intenzívny pohyb obyvateľstva a mobilitu súvisiacu s baníctvom v Mongwalu,“ upozornilo centrum. Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou úmrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov.

Medzi ľuďmi sa vírus šíri priamym kontaktom

Medzi ľuďmi sa vírus šíri priamym kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami infikovanej osoby či mŕtveho, kontaminovanými predmetmi alebo telom osoby, ktorá ochorela na ebolu. Provincia Ituri leží v odľahlej časti KDR, kde je cestná sieť veľmi slabo rozvinutá. Nachádza sa viac ako 1000 kilometrov od hlavného mesta Kinshasa. Šírenie eboly naposledy v KDR hlásili pred piatimi mesiacmi. Prepuknutie nákazy si vtedy vyžiadalo životy 43 ľudí.

