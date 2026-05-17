Desivá nákaza sa šíri Európou: Dažďová hniloba napáda aj genitálie! Tvoria sa hnisavé vyrážky

LONDÝN - Nezvyčajná bakteriálna nákaza, ktorá bola doteraz spájaná najmä s hospodárskymi zvieratami v tropických oblastiach, sa objavila aj u ľudí v Európe. Lekárov znepokojuje najmä to, že nakazení muži neprišli do kontaktu so zvieratami. Objavujú sa preto podozrenia, že sa infekcia mohla prenášať medzi ľuďmi počas sexuálneho kontaktu.
Prípady ochorenia zaznamenali medzi decembrom minulého roka a marcom tohto roka v dvoch obľúbených turistických mestách — v Barcelone a Lyone. Informoval o tom britský denník The Sun.
Ide o dermatofilózu, známu aj pod anglickým názvom „rain rot“ alebo „dažďová hniloba“. Ochorenie spôsobuje bakteriálna infekcia, ktorá typicky postihuje kone, ovce a ďalší dobytok, najmä vo vlhkom a teplom prostredí tropických oblastí.
Tentoraz však lekári narazili na nezvyčajný priebeh. Ani jeden z nakazených mužov podľa dostupných informácií nebol pred objavením príznakov v kontakte so zvieratami ani necestoval do tropických krajín.
Išlo o mužov, ktorí mali sexuálny kontakt s inými mužmi. Viacerí priznali návštevu miest určených na sexuálne stretnutia vrátane sáun, kde vlhké a teplé prostredie vytvára ideálne podmienky na šírenie baktérií.
Infekcia spôsobuje hnisavé vyrážky
Dermatofilóza sa prejavila bolestivými hnisavými vyrážkami najmä v oblasti tváre a genitálií. U väčšiny pacientov mali príznaky miernejší priebeh a ustúpili buď bez liečby, alebo po nasadení antibiotík. Jeden z mužov však trpel aj vracaním.
Veterinárny portál MSD Veterinary Manual uvádza, že u zvierat sa infekcia zvyčajne objavuje po dlhodobom vystavení vlhkosti, mokru alebo pri oslabenej imunite. Typické sú hnisavé kožné lézie, chrasty, zlepená srsť a v niektorých prípadoch aj problémy s pohybom či prijímaním potravy.
Odborníci teraz skúmajú, či mohlo v aktuálnych prípadoch dôjsť k prenosu infekcie priamo medzi ľuďmi. Ak by sa to potvrdilo, išlo by o mimoriadne nezvyčajný spôsob šírenia tejto choroby.