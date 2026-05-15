Dôvod na obavy? Argentína vyšle do Ushuaie tím expertov na hantavírus

BUENOS AIRES - Argentína vyšle budúci týždeň do prístavného mesta Ushuaia v Ohňovej zemi na juhu krajiny tím odborníkov na hantavírus. Úlohou vedcov bude zistiť jeho prípadnú prítomnosť v tejto oblasti.Informuje správa agentúry AFP.
Vedci z Inštitútu Malbran v Buenos Aires budú v spolupráci s provinčnými odborníkmi odoberať vzorky, ktoré následne pošlú do laboratórií. „Výsledky by mali byť k dispozícii do štyroch týždňov,“ povedal novinárom hlavný epidemiológ argentínskej provincie Ohňová zem Juan Petrina. Holandská výletná loď MV Hondius, na ktorej prepukla nákaza hantavírusom, vyplávala z Ushuaie 1. apríla. Miestne úrady však pochybujú, že pasažieri sa hantavírusom mohli nakaziť v meste vzhľadom na dlhú inkubačnú dobu ochorenia a ďalšie faktory.
Kmeň hantavírusu Andes (andský) sa ako jediný môže prenášať aj z človeka na človeka a bol potvrdený u niektorých nakazených. V provincii Ohňová zem nebol zaznamenaný od roku 1996. Vyskytuje sa však v iných častiach Argentíny. „Epidemiologická situácia v tejto oblasti sa príliš nezmenila. Nemali sme žiadne prípady a od vyplávania lode už uplynulo 45 dní,“ zdôraznil Petrina.
Hantavírusom sa ako prvý nakazil holandský manželský pár
Hantavírusom sa ako prvý nakazil holandský manželský pár, pričom príznaky sa u muža začali objavovať 6. apríla a neskôr na lodi zomrel. Jeho manželka zomrela o niekoľko dní po ňom v Južnej Afrike, keď letecky smerovala domov. Pred plavbou obaja strávili v meste Ushuaia 48 hodín. Predtým cestovali aj po Čile, Uruguaji a iných častiach Argentíny. Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že navštívili miesta, kde sa vyskytoval druh potkana, o ktorom je známe, že prenáša kmeň hantavírusu Andes.