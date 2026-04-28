Tragédia pri Košiciach: Zrážka s vlakom v blízkosti Ťahanovského tunela skončila smrťou človeka

KOŠICE - Po strete s vlakom blízko Ťahanovského tunela pri Košiciach prišla v nočných hodinách o život jedna osoba. V utorok o tom na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach.
„Napriek rýchlemu zásahu záchranných zložiek sa osobu nepodarilo zachrániť. Lekár na mieste konštatoval úmrtie,“ uvádzajú hasiči s tým, že počas dokumentovania udalosti bola vlaková doprava v danom úseku obmedzená.