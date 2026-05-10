Nedeľa10. máj 2026, meniny má Viktória, zajtra Blažena

Obrovská tragédia na železnici: Vlak prešiel 4-ročné dievčatko! Do jazdnej dráhy mu vbehlo na odrážadle

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Michael Probst)
BERLÍN - Obrovská tragédia na železnici. V oblasti Bodamského jazera na juhozápade Nemecka regionálny expres v sobotu večer na železničnom priecestí prešiel štvorročné dieťa. To fatálnym zraneniam v nemocnici podľahlo.

K tragédii došlo v čase, keď štvorročné dieťa prechádzalo železničným priecestím na odrážadle. Dievčatko sa dostalo na koľaje vo chvíli, keď boli závory už spustené dole. "Zrazu sa k nej blížil regionálny expres, ktorý šiel z Überlingenu smerom na Radolfzell. Rušňovodič zatiahol za núdzovú brzdu, napriek tomu už zrážke zabrániť nedokázal," povedal pre Bild policajný hovorca Oliver Weißflog. Dievčatko utrpela ťažké zranenia a vrtuľník ju transportoval do nemocnice. Žiaľ, tam poraneniam podľahla.  

Okrem záchrannej služby zasahovali na mieste aj príslušníci miestneho hasičského zboru a krízový manažér spoločnosti Deutsche Bahn. Ten tiež príbuzným dievčatka, ale aj svedkom a niekoľkým cestujúcim z vlaku poskytoval psychosociálnu pomoc. Píše web Allgäuer Zeitung.

Vyšetrovanie prípadu si prevzala dopravná polícia v Ravensburgu, ktorá zisťuje presné príčiny nehody. Polícia zároveň  vyzvala svedkov udalosti, ktoré doteraz nevypočula, aby sa prihlásili.
 

