Čínsko-americké vzťahy pokračujú: Si Ťin-pching prijal pozvanie na návštevu USA na jeseň

PEKING - Čínsky prezident Si Ťin-pching na pozvanie svojho amerického náprotivku Donalda Trumpa na jeseň tohto roka navštívi Spojené štáty, oznámilo v piatok čínske ministerstvo zahraničných vecí. Návšteva sa má uskutočniť 24. septembra, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Obchodné dohody v Pekingu
Trump pozval Siho a jeho manželku do Bieleho domu počas dvojdňovej návštevy Pekingu. Jej výsledkom sú podľa šéfa Bieleho domu „skvelé obchodné dohody“ vrátane údajného súhlasu Číny, že kúpi najmenej 200 lietadiel od amerického výrobcu Boeing. Lídri diskutovali aj o Iráne a zhodli sa, že Hormuzský prieliv musí zostať otvorený pre lodnú dopravu.
Aj keď sa summit niesol v znamení veľkolepej slávy, za zatvorenými dverami Si varoval Trumpa, že akékoľvek zlé naloženie s otázkou Taiwanu by mohlo vyústiť do konfliktu, informovala agentúra Reuters. Pevninská Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, aj keď ostrov má od roku 1949 svoju vládu. Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa ho ovládne, pričom nevylučuje ani použitie sily.
Varovanie pred nezávislosťou Taiwanu
Trump v piatok v rozhovore pre stanicu Fox News varoval Taiwan, aby sa napriek podpore od USA neusiloval o oficiálne vyhlásenie nezávislosti. „Nechceme žiadne vojny, a ak to zostane tak, ako to je, myslím si, že Číne to nebude vadiť,“ vyhlásil.
Americký prezident z ázijskej krajiny podľa agentúry Reuters odišiel bez výraznejšieho pokroku v oblasti obchodu alebo konkrétnej pomoci Pekingu pri ukončení vojny v Iráne, a to napriek tomu, že počas uplynulých dvoch dní nešetril chválou na adresu čínskeho prezidenta.