Tvrdé slová pred rokovaniami: Hizballáh odmieta riešiť svoje zbrane s Izraelom

BEJRÚT - Vodca militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim v utorok vyhlásil, že zbrane hnutia nie sú súčasťou nadchádzajúcich rokovaní medzi Libanonom a Izraelom. Zároveň povedal, že jeho bojovníci premenia bojisko pre izraelské jednotky na „peklo“. Informuje o tom agentúra AFP.
„Nikto okrem Libanonu nemá nič spoločné so zbraňami, odbojom... ide o vnútornú záležitosť Libanonu a nie je to súčasť rokovaní s nepriateľom,“ uviedol Kásim. Vyjadril sa tak pred tretím kolom rokovaní zástupcov Izraela a Libanonu, ktoré sa uskutoční vo štvrtok a v piatok vo Washingtone. Prvé priame rozhovory predstaviteľov obidvoch krajín sa konali v apríli. Americký prezident Donald Trump oznámil krátko po ich skončení prímerie medzi Izraelom a Libanonom.
Hizballáh odmieta priame rokovania s Izraelom a tvrdí, že ich výsledky sa hnutia netýkajú. Kásim v utorok vyzval na „stiahnutie sa z priamych rokovaní, ktoré sú čírim ziskom pre Izrael a bezplatné ústupky zo strany libanonských predstaviteľov“. „Sme vystavení izraelsko-americkej agresii, ktorá si chce podmaniť našu krajinu Libanon,“ tvrdí vodca militantov s tým, že hnutie sa nevzdá a Libanon bude naďalej „brániť“. „Neopustíme bojisko, zmeníme ho na peklo pre Izrael,“ dodal.
Izrael zintenzívnil napriek prímeriu zo 17. apríla útoky na juhu Libanonu, tvrdiac, že sa zameriava na ciele Hizballáhu. Podľa Kásima je iránsko-americká dohoda, ktorá zahŕňa pozastavenie agresie v Libanone „najsilnejšou kartou na zastavenie agresie“. Tvrdí, že je zodpovednosťou libanonských predstaviteľov, aby na rokovaniach dosiahli „suverénne ciele Libanonu“, pričom hnutie je podľa neho pripravené s týmito predstaviteľmi spolupracovať.