Irán púšťa cez Hormuz viac lodí: Podľa médií štáty pristúpili na jeho opatrenia

TEHERÁN - Iránske Revolučné gardy (IRGC) začali cez Hormuzský prieliv púšťať väčšie množstvo lodí po koordinácii, ktorá je podmienkou pre umožnenie plavby. Podľa štátnych médií to naznačuje, že mnohé krajiny pristúpili na nové opatrenia, ktoré Irán zaviedol v strategickej úžine. Informovala o tom agentúra AFP.
Teherán do veľkej miery uzavrel Hormuzský prieliv v nadväznosti na americké a izraelské útoky z konca februára, ktorými sa začala vojna na Blízkom východe. Aj Spojené štáty neskôr uvalili blokádu na iránske prístavy. „Po koordinácii s námornými silami Islamských revolučných gárd môže teraz cez Hormuzský prieliv preplávať viac lodí,“ informovala iránska štátna televízia z prístavného mesta Bandar Abbás.
Poplatky a koordinácia lodí
Teherán opakovane tvrdí, že tento prieliv neblokuje, no dopravné spoločnosti sa s ním musia koordinovať predtým, ako im bude - výmenou za vysoké poplatky - umožnená plavba cez túto úžinu pri iránskom pobreží. Podľa expertov tým krajina porušuje medzinárodné právo na tranzit. Iránske zdroje zároveň tvrdia, že prieliv je zamínovaný.
Čínske lode v prielive
Agentúra AFP s odvolaním sa na iránske médiá vo štvrtok informovala, že námorníctvo umožnilo preplávať Hormuzským prielivom skupine čínskych lodí. Stalo sa tak na žiadosť Pekingu. Podľa agentúry Tasním lode do prielivu vplávali v stredu večer miestneho času po „dohode o iránskych riadiacich protokoloch“. Podľa agentúry Fárs išlo o viac ako 30 lodí, pričom nie je jasné, či všetky boli čínske.
Práve iránska kontrola nad prielivom, cez ktorý sa pred vojnou dalo plaviť v podstate neobmedzene, je jednou z kľúčových sporných otázok v rokovaniach so Spojenými štátmi. Rokovania zatiaľ nepriniesli žiadny zvrat.