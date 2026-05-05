Budúcnosť detí sa tvorí dnes: Bratislava privíta medzinárodnú konferenciu ASOBI o vývine detí, reči, pohybe, mozgu a vedomom rodičovstve

Už 7. a 8. mája 2026 sa hotel Radisson Blu Carlton v Bratislave stane miestom, kde sa prepojí špičková medicína, logopédia, neuropsychológia, fyzioterapia, výživa, ORL, stomatológia a každodenná rodičovská prax. Medzinárodná konferencia ASOBI prinesie odborníkom, rodičom aj médiám nový pohľad na vývin dieťaťa – nie cez izolované diagnózy, ale cez celostný obraz dieťaťa a jeho potrieb.
Prečo dieťa nerozpráva? Môže jeho nepokoj súvisieť so zmyslovým spracovaním? Ako ovplyvňuje pôrod, výživa, pohyb, sluch, nervová sústava či emočné bezpečie jeho ďalší vývin? A prečo už dnes nestačí povedať rodičovi vetu: „Počkajme, ono z toho vyrastie“?
Aj na tieto otázky bude hľadať odpovede Medzinárodná konferencia ASOBI 2026 s podtitulom „Budúcnosť detí sa tvorí dnes“, ktorá sa uskutoční 7. – 8. mája 2026 v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave. Podujatie prichádza pod záštitou Mgr. Eleny Hrubej a vzniká ako odborný aj ľudský most medzi svetom modernej vedy a každodennou realitou rodín, ktoré riešia vývinové, rečové, pohybové či neurovývinové výzvy svojich detí.
Za konferenciou stoja dve ženy, ktoré spája nielen profesia, ale aj silný osobný príbeh: PhDr. Zuzana Jandová, PhD., krajská odborníčka pre logopédiu a zakladateľka Logopedického centra ASOBI, a špeciálna pedagogička Mgr. Elena Hrubá mladšia, dcéra významnej logopedičky Eleny Hrubej staršej. Ich mamy boli celoživotné priateľky, odborníčky a obe zasvätili svoj profesijný život deťom, ktoré potrebovali nájsť svoj hlas, bezpečie a cestu do bežného života.
„Moja mama hovorievala, že každé dieťa je zázrak, ktorý len potrebuje nájsť svoj hlas. Keď na začiatku školského roka nastúpili prváčikovia, ktorým nikto nerozumel, s úsmevom mi vravela: ,Elka, ak ich naučím rozprávať, bude to zázrak.‘ A ten zázrak sa dial každý rok,“ spomína Mgr. Elena Hrubá ml.
Práve tento odkaz sa stal jedným zo základov konferencie ASOBI – spojiť vysokú odbornosť s ľudskosťou, optimizmom, hrou a rešpektom k dieťaťu.
„Konferencia ASOBI vznikla z potreby spojiť vysokú odbornosť s obrovskou dávkou ľudskosti. Chceme ukázať, že diagnóza nie je konečná stanica, ale začiatok cesty, po ktorej rodina nemusí kráčať sama,“ hovorí Elena Hrubá ml.
Dieťa nie je diagnóza. Dieťa je celý svet súvislostí
Konferencia ASOBI prináša na Slovensko koncept, ktorý sa pozerá na vývin dieťaťa komplexne. Reč nie je vnímaná len ako schopnosť správne vysloviť hlásku či zopakovať slovo. Je výsledkom fungovania nervovej sústavy, zmyslov, motoriky, rovnováhy, sluchového a zrakového spracovania, emočného bezpečia, výživy aj celkového zdravotného stavu dieťaťa.
„Reč je len vrcholom ľadovca. Ak nefungujú základy – reflexy, motorika a spracovanie zmyslových podnetov – reč sa nemá o čo oprieť. Naším cieľom je naučiť rodičov aj odborníkov vidieť tieto súvislosti,“ vysvetľuje PhDr. Zuzana Jandová, PhD.
Podľa nej je jedným z hlavných cieľov konferencie naučiť rôzne profesie rozprávať spoločným jazykom. Dieťa s oneskoreným vývinom reči, autizmom, poruchami pozornosti, problémami s učením, motorikou či správaním často potrebuje viac než jednu izolovanú intervenciu. Potrebuje tím odborníkov, ktorí sa pozerajú rovnakým smerom.
„Dieťa nie je skladačka, ktorú si každý odborník rozoberie na svoju časť. Ak má dieťa problém s rečou, klinický logopéd môže robiť maximum, ale ak má dieťa neurochirurgický nález, neošetrenú potravinovú intoleranciu, problém so sluchom, blokádu v tele alebo preťaženú nervovú sústavu, proces sa môže zastaviť. Preto chceme na jednom pódiu spojiť odborníkov, ktorí sa na dieťa pozerajú ako na celok,“ dopĺňa Jandová.
Svetové mená aj slovenské odborné kapacity
Počas dvoch dní konferencie vystúpia odborníci z oblasti logopédie, neuropsychológie, medicíny, výživy, fyzioterapie, perinatálnej starostlivosti, stomatológie, ORL a ďalších odborov. Účasť potvrdili napríklad Prof. Tiziana Rossetto, prezidentka Federácie talianskych logopédov, ktorá otvorí konferenciu, Prof. Maria Vicario spolu s MUDr. Alexandrou Semjonovou, PhD., ktoré otvoria tému perinatálnej starostlivosti a wellbeing matky, ale aj slovenské odborné osobnosti ako MUDr. Boris Živný, Eva Kiedroňová, MUDr. Jakub Rybár, PhD., prof. Záhumenský, PhD. a ďalší.
Súčasťou programu budú odborné prednášky, tematické workshopy, praktické ukážky, konzultácie s odborníkmi, prezentácia moderných rehabilitačných technológií v spolupráci s AGEL klinikou, ale aj priestor na networking a výmenu skúseností medzi lekármi, terapeutmi, pedagógmi, rodičmi a odbornou verejnosťou.
Konferencia sa bude venovať témam ako:
- komplexný vývin dieťaťa,
- klinická logopédia 21. storočia,
- neurovývinová pyramída,
- perinatálna starostlivosť,
- EEG biofeedback,
- neuromotorický vývin,
- zmyslové spracovanie,
- výživa a jej vplyv na vývin,
- ORL, sluch a počúvanie,
- stomatológia a orofaciálne súvislosti,
- fyzioterapia a robotická rehabilitácia,
- včasná intervencia,
- rodič ako kľúčový partner v terapii.
ASOBI znamená hra. A hra je cesta k dieťaťu
Názov ASOBI má symbolický význam – v japončine znamená hra. Práve hra je podľa zakladateliek prirodzeným jazykom dieťaťa, cez ktorý sa dá dosiahnuť motivácia, bezpečie, spolupráca aj terapeutický pokrok.
„Keďže sme vyrastali v prostredí, kde bola pomoc poslaním, prirodzene sme pochopili, že najlepším nástrojom pre dieťa je hra. Slovo ASOBI znamená v japončine hra, a tá bola kľúčom aj v našom detstve. Na konferencii chceme ukázať, že cez hru a prirodzenú motiváciu dokážeme v terapii dosiahnuť najväčšie pokroky,“ hovoria organizátorky.
Filozofia ASOBI stojí na odbornosti, rešpekte, individuálnom prístupe a včasnej pomoci. V centre pozornosti nie je výkon dieťaťa, ale jeho nervová sústava, bezpečie, motivácia a schopnosť napredovať bez nátlaku.
„V ASOBI veríme, že informovaný rodič je ten najlepší terapeut pre svoje dieťa. Pozývame ľudí do komunity, ktorá sa nebojí pýtať a hľadať nové cesty tam, kde tie staré prestali stačiť,“ hovorí Zuzana Jandová.
Detský svet ASOBI: konferencia, ktorá myslí aj na deti
Jednou z výnimočných súčastí konferencie bude Škôlka ASOBI – Detský svet ASOBI, ktorá bude počas oboch dní fungovať priamo v priestoroch hotela Carlton. Nejde o klasické „stráženie detí“, ale o bezpečný, odborne vedený a senzoricky prispôsobený priestor, kde sa deťom budú venovať terapeuti, logopédi a špeciálni pedagógovia.
„Nechceli sme vytvoriť len ďalšiu konferenciu, kde rodičia sedia v sále a v duchu počítajú minúty, kedy sa musia vrátiť domov k deťom. Chceli sme im podať pomocnú ruku, aby sa mohli vzdelávať, diskutovať a načerpať silu s vedomím, že o ich dieťa je odborne postarané,“ vysvetľuje Elena Hrubá ml.
Detský svet ASOBI bude symbolom toho, že aj vrcholové odborné podujatie môže byť family-friendly a že deti so špeciálnymi potrebami patria do centra spoločenského diania, nie na jeho okraj.
Pre koho je konferencia určená?
Medzinárodná konferencia ASOBI je určená odbornej aj širokej verejnosti. Pozýva klinických logopédov, lekárov, fyzioterapeutov, psychológov, neuropsychológov, špeciálnych pedagógov, pedagógov, terapeutov, študentov pomáhajúcich profesií, ale aj rodičov, ktorí hľadajú odpovede na otázky týkajúce sa vývinu svojho dieťaťa.
Konferencia zároveň prináša silný verejný odkaz: včasná pomoc nie je nálepkovanie dieťaťa, ale prejav rešpektu k jeho potenciálu.
„V klinickej logopédii a neurovývine je čas tou najcennejšou komoditou. Ak má rodič pocit, že niečo nie je v poriadku, jeho intuícia je pre nás veľmi dôležitá. Je lepšie prísť na konzultáciu skôr a odísť s pokojom,“ zdôrazňuje odborný tím ASOBI.
Dvojdňový program, odborný rast aj networking
Počas dvoch dní čaká účastníkov špičkový odborný program, praktické workshopy, prezentácia moderných terapeutických a rehabilitačných prístupov, priame konzultácie, priestor na otázky a networking. Súčasťou konferencie bude aj spoločenský večer, ktorý prepojí odborníkov, rodičov, partnerov a klientov centra v neformálnej atmosfére.
Organizátori chcú, aby účastníci neodchádzali len s poznámkami z prednášok, ale s jasnejšou mapou, ako sa pozerať na vývin dieťaťa komplexne, citlivo a odborne.
„Chceme, aby rodič odchádzal s pocitom, že má v rukách mapu. Že vie, kam sa obrátiť a čo robiť, keď jeho dieťa čelí výzve,“ hovorí Elena Hrubá ml.
Základné informácie o podujatí
Názov podujatia: Medzinárodná konferencia ASOBI 2026
Podtitul: Budúcnosť detí sa tvorí dnes
Termín: 7. – 8. máj 2026
Miesto: Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava
Záštita: Mgr. Elena Hrubá
Organizátorský a odborný tím: ASOBI, PhDr. Zuzana Jandová, PhD., Mgr. Elena Hrubá ml. a tím odborníkov
Web: www.asobi.sk
Súčasť programu: odborné prednášky, workshopy, konzultácie, prezentácia robotickej rehabilitácie, networking, spoločenský večer, Detský svet ASOBI
Lísky na konferenciu sú dostupné na: https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/asobi-konferencia-2026-05/
